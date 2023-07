Dimagrire e rassodare il corpo anche a 50 anni: ecco cosa fa Elenoire Casalegno per essere sempre perfetta

Cosa fa Elenoire Casalegno per essere sempre perfetta-proiezionidiborsa.it

Elenoire Casalegno è una donna dello spettacolo molto amata. Oltre alla sua bravura, la conduttrice ha anche un fisico perfetto. Ma qual è il suo segreto per essere sempre in splendida forma? Scopriamo cosa mangia e come si allena.

Rimettersi in forma e perdere qualche chilo è possibile anche in piena estate. Naturalmente è necessario che tu segua un programma controllato e non una dieta fai da te.

Sappiamo tutti che perdere peso a 20 anni è molto più semplice e veloce. Ma non demordere, perché con un’alimentazione corretta e bilanciata potrai ottenere dei buoni risultati anche dopo i 40 anni.

Dimagrire e rassodare il corpo anche a 50 anni: ecco cosa fanno le star

Per sfoggiare un fisico più tonico, non sottovalutare l’attività fisica. Se non hai tempo di andare in palestra anche un workout casalingo, può farti sentire meglio.

Quindi la combinazione vincente è: alimentazione sana e movimento. Naturalmente non aspettarti un miracolo in pochi giorni, ma seguendo queste 2 semplici regole potrai raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ci sono molte star del cinema e della televisione che condividono con noi i loro segreti per dimagrire e rimanere in forma. Ad esempio, Maria De Filippi segue un programma di fitness che l’aiuta a placare anche l’ansia e lo stress. Mentre la conduttrice Federica Panicucci preferisce allenarsi in casa.

Non solo merito del metabolismo

Ma scopriamo i segreti di un’altra star della televisione italiana: Elenoire Casalegno. Ex modella ora conduttrice televisiva. È stata alla guida di tantissime trasmissioni molto famose. Per citarne qualcuna: Scherzi a parte, il Festivalbar e il Pranzo della domenica.

Elenoire nel 1999 è diventata mamma di Swami, nata da una relazione con DJ Ringo.

La conduttrice oltre ad essere una donna bellissima, all’età di 47 anni sfoggia un corpo davvero eccezionale. Elenoire ha un metabolismo molto veloce, ma lei ama anche mangiare in modo sano ed equilibrato. Non segue delle diete, ma evita i fast food, le merendine e le bibite gassate.

La frutta fresca e di stagione non può mai mancare nella sua alimentazione. Oltre ai cereali, allo yogurt e alla frutta secca che le fornisce energia.

Inoltre, non rinuncia alla pasta e al pesce, soprattutto quello azzurro. La conduttrice è contraria alle diete drastiche che potrebbero provocare molti danni all’organismo. Il suo consiglio è quello di mangiare sano, cercando di consumare prodotti di qualità e nelle quantità giuste.

Sport in palestra e all’aria aperta

E lo sport? Elenoire Casalegno non si fa mancare delle sessioni di TRX. Un allenamento molto in voga che aiuta a tonificare ogni muscolo del corpo. Con l’aiuto di cavi, maniglie e cinghie ancorati al soffitto, si possono svolgere molti esercizi.

La conduttrice ama anche allenarsi all’aria aperta.

Ad esempio, gli esperti consigliano di camminare almeno 30 minuti al giorno. Non solo per dimagrire e rassodare il corpo anche a 50 anni. Ma camminare aiuta pure a rafforzare le ossa ed allontanare lo stress.