Oggi scade un setup annuale nero, e attendiamo qualche movimento interessante. Gli swing sono tutti al ribasso secondo i nostri parametri e difficilmente Wall Street invertirà al rialzo per questa settimana. Anzi riteniamo che possa partire un vero sell off. Oramai tutto sembra indicare cone da percorso campione rettificato a inizio settembre, che il ribasso possa ora continuare di un 10% circa fino al setup rosso del 30 novembre. Se non ci sbagliamo, ora si entrerà in una fase di panico.

I supporti hanno ceduto

La seduta di contrattazione del giorno 27 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.417,59

Nasdaq C.

12.643,01

S&P500

4.117,37.

Non è un buon momento per i mercati, il Vix ha dato un segnale settimanale al rialzo e quello mensile sembra indirizzato verso questa strada. Gli swing definiti dai nostro parametri sono al ribasso sul time frame mensile, settimanale e giornaliero. In contesti similari i ribassi sono durati fra 3 e 6 mesi. Per il momento siamo al terzo mese. I punti percentuali persi durante questi movimenti vanno fra il 7 e il 20% di media. Samo a circa il 10% per il momento. Settimana scorsa hanno cedutor delle trend lines di medio periodo e riteniamo che le probabilità che vengano recuperate fin da subito siano molto basse. Alto invece il rischio che si scenda fino al 30 novembre, per vedere poi dicembre al rialzo. Ma questo non metterebbe fine al movimento inziato ad agosto. Infatti, il ribasso potrebbe durare fino al primo trimestre del 2024, forse fino alla prima decade di marzo (le probabilità non sono base che questo accada). Lo scenario si è capovolto rispetto alla media storica. Si potrebbero segnare minimi inferiori al 2022? Potrebbe accadere, e se questo si verificasse, poche volte dal 1898 ad oggi abbiamo assistito a un quarto anno con un minimo inferiore al primo trienno del nuovo decennio.

Cosa invece potrebbe riportare da ora in poi i prezzi al rialzo?

Una chiusura settimanale superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.273

Nasdaq C.

13.173

S&P500

4.260.

Difficilmente Wall Street invertirà al rialzo per questa settimana

Diversi fatto ci preoccupano, e non escludiamo che possa partire un sell off, anzi questo da diverse settimane è il nostro percorso campione.

