Occhio ai saldi Tommy Hilfiger per rinnovare il guardaroba autunno-inverno: felpe, pantaloni e altro a prezzi interessanti

Ci sono periodi in cui guardiamo l’armadio e ci riteniamo soddisfatti delle nostre scelte. In alcuni momenti, però, vorremmo cambiare look oppure avvertiamo l’esigenza di un capo particolare. C’è bisogno spesso pure di risparmiare e spendere pochi soldi. Potremmo trovare qualcosa che ci piace tra le proposte scontate di Tommy Hilfiger. Eccone alcune.

Vento, pioggia, foliage autunnale, poca luce e voglia di divano, coperta e cioccolata calda caratterizzano gli ultimi mesi dell’anno. Forse abbiamo già riorganizzato l’armadio e ci proponiamo di comprare qualcosa di nuovo. Si sa, con il tempo pantaloni, scarpe e camicie in particolare possono evidenziare l’usura. Forse rinviamo da troppo tempo lo shopping per problemi economici o mancanza di tempo. Potrebbero però ispirarci i pre saldi di note marche di abbigliamento. Tra molte famose c’è Tommy Hilfiger.

Occhio ai saldi Tommy Hilfiger per rinnovare il guardaroba e risparmiare

Oltre a vendere capi di vestiario interessanti per donna, uomo e bambino, l’azienda sembrerebbe avere a cuore la sostenibilità, l’inclusione, la circolarità. In particolare Hilfiger propone pure la Linea Tommy Adaptive. I capi sono progettati per essere indossati con facilità da chi ha ad esempio delle protesi.

In generale, per quanto riguarda l’abbigliamento per l’autunno-inverno, sul sito ci sono sconti dal 20% al 40%. Fino ad esaurimento scorte potremmo per esempio acquistare un piumino aderente con cappuccio da donna a 137 euro invece di 229 euro. Un cardigan con zip costa 59 euro invece di 99 euro. Sempre a 59 euro ci sono degli jeans a vita media.

Per quanto riguarda le scarpe, un paio di sneakers si vende a 71 euro. Chi preferisce gli stivaletti, un paio in pelle con il tacco è in vendita a 95 euro invece di 159 euro.

Moda uomo scontata

Tra i capi maschili ci sono dei classici che puntualmente ritornano in vetrina e in passerella. Pensiamo ai pullover e alle felpe. Tommy Hilfiger ne sconta di diverso tipo. Ne troviamo anche a circa 60 euro. Tra le camicie in offerta ce ne sono a 53 euro, mentre un bomber imbottito si può comprare a 149 euro invece di 249 euro.

Passando ai pantaloni, si potrebbero acquistare jeans Hilfiger da uomo a partire da 59 euro. Per le scarpe il marchio propone sneakers, scarpe da running e da basket scontati anche a circa 60 euro.

Idee regalo

Invece di correre per negozi all’ultimo minuto alla ricerca di un dono da mettere sotto l’albero di Natale, ecco qualche idea da comprare adesso. Sul sito di Tommy Hilfiger potremmo acquistare per il partner il Set 1985 Collection composto da pigiama e slippers. Il prezzo sarebbe di 120 euro, ma con lo sconto attuale costa 71 euro. Per stupire una lei che ama gli orologi, ce ne sono tanti, tra cui un modello scontato del 30% al prezzo di 104 euro.

Quindi, occhio ai saldi Tommy Hilfiger per rinnovare il guardaroba e per fare qualche regalo.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con il marchio e il sito indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)