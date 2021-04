Quante volte è capitato che la connessione Wi Fi ci giochi brutti scherzi abbandonandoci proprio nel momento meno opportuno?

Oggi la maggior parte degli utenti si connette a internet attraverso la rete Wi Fi per navigare sul web di tablet, pc e smartphone da ogni angolo della casa, nel ristorante o in ufficio.

La tecnologia Wi Fi è diffusa in tutto il mondo, ed è una delle soluzioni più comode per accedere ad internet. I protocolli Wi Fi utilizzano le bande di frequenza elettromagnetica.

La linea senza fili sfrutta la diffusione di queste onde radio tra il modem e i dispositivi che ne sono connessi.

Però capita spesso che queste onde possano essere ostacolate da mobili, muri, oggetti di grandi dimensioni.

Ma alcune interferenze alla loro diffusione possono essere anche causate da apparecchiature domestiche, come telefoni cordless, casse musicali wireless, baby monitor e forni a microonde.

Infatti sulla stessa frequenza trasmettono molti dispostivi.

Difficile da credere ma è proprio così, il segnale Wi Fi non funziona al meglio se abbiamo questo elettrodomestico in funzione

Sembra strano ma è proprio così, un forno a microonde acceso può interferire se non addirittura annullare il segnale Wi Fi.

Questo accade perché sia il microonde sia i dispositivi connessi a internet utilizzano le onde a bassa frequenza simile fra loro.

Le onde di cui si serve il microonde servono per cuocere e scaldare i cibi in modo veloce ed omogeneo.

Le parti interne che rivestono il microonde sono composte in metallo, progettati in questo modo proprio per evitare eventuali dispersioni o fuoriuscite di onde magnetiche.

Tuttavia capita spesso che qualche onda magnetica si disperda andando ad interferire con quelle del router.

Proprie queste fughe creano dei problemi di connessione dei vari dispositivi connessi alla rete Wi Fi.

È consigliabile dunque evitare di posizionare il router nelle vicinanze del forno a microonde .

Se si ha bisogno di una connessione internet efficace, veloce e senza nessuna interferenza evitare di accendere il microonde quando si è collegati.

