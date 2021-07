È terribile non dormire la notte a causa delle zanzare, avere la cucina infestata da formiche e insetti. Essere punti in giardino durante una bella cena estiva con amici e la famiglia. Non sappiamo più cosa inventarci ma possiamo facilmente difendere casa e giardino dagli odiosi insetti con questi 5 rimedi efficaci. Vediamo concretamente come fare senza utilizzare dei composti chimici e prodotti nocivi alla salute.

Difendere casa e giardino dagli odiosi insetti con questi 5 rimedi efficaci

Innanzitutto, evitiamo certi comportamenti come lasciare l’acqua stagnare nei lavandini, nei sottovasi, oppure sui pavimenti o sul tavolo. In secondo luogo, evitiamo di tenere la spazzatura e i rifiuti organici soprattutto in casa per troppo tempo. Con il calore questi scarti marciscono velocemente e attirano molti moscerini e altri tipi di insetti.

Un primo rimedio efficace si può fare a base di aceto di mele e liquido per i piatti. Spruzziamolo negli angoli e nei luoghi dove si annidano gli animaletti e ripetiamo più volte finché non spariscono.

Un mélange di limone e chiodi di garofano è molto efficace per scacciare formiche e moscerini. Tagliamo il limone e piantiamo letteralmente i chiodi di garofano nella polpa del frutto. Lasciamo qualche metà di limone così trattato in varie zone infestate. Il limone può resistere circa 15 giorni e poi dovrà essere sostituito.

Gli ultimi 3 rimedi al naturale fai da te contro gli insetti

Il sapone nero è utilissimo e agisce bene sulle piante. Mischiamo un cucchiaio di sapone nero liquido in un litro di acqua tiepida. Aggiungiamo il bicarbonato di sodio e versiamo il tutto in un vaporizzatore. É un ottimo alleato per le piante da interni.

Come penultimo suggerimento ecco un metodo meno conosciuto. I tappi di sughero fanno scappare i moscerini. Mettiamone diversi nelle zone strategiche dove si accumulano insetti, come vicino al lavello, alla spazzatura ecc.

Infine, per difendere casa e giardino dagli odiosi insetti con questi 5 rimedi efficaci possiamo utilizzare un olio essenziale specifico: il geranio, insieme alla menta piperita, alla lavanda e al tea tree oil. Questi sono i quattro olii essenziali più efficaci. Una decina di gocce in 100 ml di acqua o aceto bianco saranno un killer perfetto per gli insetti che infestano casa e giardino.