Ci sono alcuni elettrodomestici che, se sporchi, potrebbero darci più fastidio di altri. Questo perché magari li utilizziamo per degli scopi delicati e particolari, per i quali non possono presentare troppi residui di sporcizia. Un esempio perfetto lo abbiamo con gli strumenti e gli elettrodomestici della cucina. Con questi infatti cuciniamo, e quindi inseriamo al loro il cibo che andremo poi a mangiare. Per questo motivo è necessario sempre che siano puliti, in primis per una questione di salute.

Una piacevole sorpresa

Uno di quelli che più subisce i fenomeni legati alle incrostazioni e allo sporco è il forno. Questo perché qui, a differenza di altri elettrodomestici quali ad esempio il frigo, il cibo si trasforma, si gonfia, e si allarga. Di conseguenza condimenti, salse, e tutto il resto vanno per forza di cose a sporcare le superfici. Bene, oggi presentiamo un metodo per pulirlo che in pochi conoscono. In quanto ha come protagonista un ingrediente inaspettato, che solitamente utilizziamo per tutt’altro. Infatti diciamo addio alle macchie di grasso e allo sporco incrostato nel forno grazie all’aiuto del più insospettabile degli ingredienti.

Cremor tartaro

Come molti ben sapranno il cremor tartaro è un composto utilizzato spesso in cucina come lievito e correttore di acidità per preparare determinate ricette. Quello che invece forse solo in pochissimi sanno è che si rivela ottimo per la pulizia e la sanificazione dell’elettrodomestico più difficile da pulire, ovvero il forno. Difatti diciamo addio alle macchie di grasso e allo sporco incrostato nel forno grazie all’aiuto del più insospettabile degli ingredienti.

Per mettere in pratica questa tecnica dovremo solamente applicare sulle teglie del forno il cremor tartaro e successivamente mettere sopra di esso qualche goccia di aceto. A questo punto bisognerà attendere diverse ore, meglio dunque farlo la sera tardi. La mattina successiva rimuoviamo il tutto con acqua calda e osserviamo il risultato. Non solo le macchie di grasso e unto avranno levato il disturbo dalle teglie, ma tutto l’elettrodomestico mostrerà un’immagine completamente nuova. Più pulita, profumata, e priva di qualsiasi tipo di incrostazione. Basta aspettare dunque, andiamo a vedere se funziona!