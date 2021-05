Passeggiando fra gli scaffali di una libreria avremmo certo notato tre volumi colorati di una particolare serie. Il primo, azzurro, è il libro bestseller che ci farà battere il cuore e farà viaggiare la nostra immaginazione tanto da non aspettare il seguito. Lo troveremo in vendita davvero dappertutto e ci trasporterà in un mondo lontano dopo ogni pagina.

La giovane autrice

L’autrice di questo libro si chiama Christelle Dabos. Originaria di Cannes, ha debuttato nel 2013 vincendo subito il premio per il primo romanzo giovanile Gallimard. Ad essere apprezzata dalla critica è stata proprio la sua trilogia di Attraversaspecchi. Più recentemente, questa è approdata in Italia conquistando migliaia di lettori di ogni età. Senza volerci impegnare a leggere un’intera serie però, cominciamo a parlare del primo libro.

Il libro bestseller che ci farà battere il cuore e farà viaggiare la nostra immaginazione

Il primo libro della serie di Attraversaspecchi si chiama “Fidanzati dell’inverno”. Si tratta di un romanzo che va dal fantasy allo Steam Punk, a la Belle Époque. Non dobbiamo però farci intimorire o scoraggiare da queste etichette. Si tratta infatti di un libro che trascende il proprio genere e riesce a conquistare ogni tipo di lettore.

Al centro della storia troviamo una ragazza di nome Ofelia. Una giovane anonima, non particolarmente bella e davvero maldestra. La sua capacità risiede tutta nella lettura. Non si tratta però di una lettura qualunque. Infatti, Ofelia, come gli altri membri della sua famiglia, è in grado di leggere la storia degli oggetti semplicemente toccandoli. Per questo è scelta come curatrice del museo della sua Arca. Infatti, in questa storia il pianeta Terra è stato abbandonato per popolare altri pianeti chiamati appunto Arche.

La vita di Ofelia è completamente stravolta quando viene data in moglie a un uomo di un pianeta terribilmente ostile. Il suo futuro marito, Thorn, è così taciturno e scontroso che Ofelia dovrà capire da sola il mistero che l’ha portata in questo luogo sconosciuto.

Luogo popolato da animali terribili, ma anche da personaggi altrettanto temibili, doppiogiochisti e in grado di creare illusioni di ogni sorta. I due promessi sposi devono difendersi da tutte queste persone che non desiderano altro che ucciderli. Perché? E perché Ofelia è stata strappata alla sua famiglia per trasferirsi sul pianeta Polo? Nascerà l’amore fra lei e Thorn?

