Ogni corpo è diverso dall’altro. La nostra conformazione fisica spesso ci condiziona. In questo caso parliamo di caviglie e polpacci importanti nelle donne. Un argomento molto scomodo per alcune che provano a minimizzare questo aspetto. Anche Ida Platano, ammette questa debolezza. Tuttavia un abbigliamento strategico può essere di aiuto, come gli outfit della Platano. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Spesso la nostra conformazione fisica può condizionarci nella vita di tutti i giorni. Molte donne sono a disagio nel mostrare caviglie e polpacci importanti. Tra queste, ritroviamo anche Ida Platano, che abbiamo conosciuto seguendo la trasmissione di Uomini e Donne. Tuttavia c’è una soluzione, è possibile armonizzare caviglie e polpacci importanti adottando un abbigliamento strategico. In questo la Platano è maestra, sempre elegante e di tendenza, si mostra sempre al meglio con il suo look.

Il rapporto con il suo corpo

Una delle protagoniste indiscusse del programma di Maria De Filippi, Ida è uscita di recente da Uomini e Donne. Ha deciso infatti di proseguire fuori la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza, suo attuale compagno. Non ha mai nascosto la sua bellezza, sfoggiando un look diverso ad ogni puntata. Nonostante ciò, la Platano in passato ha dichiarato: “Questa sono io e queste sono le mie gambe, una parte del mio corpo che mi mette a disagio”. Tuttavia nessuno ha mai notato questa parte del corpo. Ida Platano infatti è stata sempre elogiata per la sua bellezza, data da una forma fisica invidiabile. E allora esiste un modo per minimizzare caviglie e polpacci importanti.

É possibile armonizzare caviglie e polpacci importanti: ecco le soluzioni di Ida Platano

Partiamo dal presupposto che nessun corpo sarà mai perfetto. La soluzione è prima di tutto quella di accettarci e amarci per come siamo. Per il resto possiamo prendere spunto dagli outfit di Ida Platano. Innanzitutto occhio alla scelta dei pantaloni, i modelli prediletti dalla Platano sono infatti quelli a palazzo. Per quanto riguarda le gonne, quelle lunghe possono fare al caso nostro. Capo di abbigliamento di tendenza quest’anno, sarà protagonista della stagione primavera-estate.

Abbiamo visto spesso e volentieri, Ida Platano indossare bellissimi abiti lunghi. Anche le scarpe ci aiutano a valorizzare il nostro corpo. Le calzature preferite da Ida sono senza dubbio gli stivali alti che ha indossato numerose volte. Meglio se con gambale largo. Ida Platano li abbina a pantaloncini corti o minigonne. A parte questi suggerimenti l’ex concorrente di Uomini e Donne, lancia un messaggio: “Giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre più, fondo questa sono io, con i miei mille pregi e difetti”. Sempre dal suo profilo instagram, Ida Platano aggiunge in conclusione: “Spero di trasmettere sempre positività, questo è il mio intento”. Dunque bene prendersi cura di sé e valorizzare la propria figura, ma c’è un “ma”. É la stessa Platano a dirci che se vogliamo vivere bene è importante accettarsi così come siamo, amando anche i propri difetti.