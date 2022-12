Diciamo addio al freddo indossando in questi modi il piumino per essere alla moda anche in inverno

Tra i capi d’abbigliamento che non possono mancare nell’armadio invernale spiccano i piumini. Comodi e versatili sono ideali per affrontare il freddo con stile. Abbinarli è semplicissimo e si potranno indossare in tutte le occasioni.

I piumini sono tra i capi di abbigliamento più sfruttati durante il periodo invernale. Riparano dal freddo intenso ma possono anche essere oggetto di moda. Negli scorsi anni, infatti, si è visto il ritorno dei piumini larghi e abbondanti che si sono trasformati in veri oggetti di culto. Sono giubbotti che, come per i cappotti, potranno essere abbinati facilmente a qualsiasi indumento. Per look più o meno sportivi, infatti, sarà ideale anche con un look animalier.

Un piumino dai colori classici, infatti, si sposerà molto bene sia con look formali che informali. Inoltre, è un capo perfetto per qualsiasi fisicità dal momento che ben si adatterà ai fisici minuti come a quelli curvy. Sarà, ovviamente, sufficiente scegliere il modello di piumino che più fa al caso nostro. Oggi si cercherà di capire come abbinare il piumino in modo interessante sia nel tempo libero che per il lavoro. In questo modo si riuscirà a sostituire il classico cappotto anche nelle occasioni più formali.

Diciamo addio al freddo indossando in questi modi il piumino e abbinandolo anche alla gonna

Il piumino potrà essere abbinato ad un paio di jeans e ad una felpa per un look casual. A qualsiasi età, poi, potrà essere indossato con dei jeans a zampa ideali per riequilibrare i volumi. Perfetto per una serata tranquilla tra amici anche indossato con una tuta. Si potranno scegliere piumini crop, corti in vita, da abbinare a vestiti e gonne a vita alta per un outfit più elegante. Molto adatto anche per il lavoro o per occasioni più formali. Chi ha una bassa statura potrà scegliere piumini più corti in vita mentre chi ha un tronco molto lungo sarà perfetto anche con piumini abbondanti e lunghi.

In alcuni negozi, poi, si potranno trovare dei piumini lunghi al ginocchio. Perfetti per proteggersi dal freddo invernale. Da scegliere in tinta unita se non si ama osare mentre chi predilige i colori accesi o le stampe non avrà che l’imbarazzo della scelta. Molto amati quelli camouflage con motivo militare ma anche altre tipologie con rosa fluo o giallo evidenziatore. Un modo per non passare inosservati neppure tra la folla. Alcuni piumini, poi, saranno perfetti anche per chi ama sciare, ideali anche per coprire dal freddo della montagna abbinati ad indumenti termici.

Cosa comprare

Tra i piumini più caldi troviamo quelli al ginocchio proposti da Zara a circa 100 euro ma anche quello in finta pelle a 60 euro. Alcuni piumini si troveranno anche scontati. Sempre a prezzi contenuti, da Uniqlo si troveranno piumini a circa 110 euro oppure scontati a 120 euro. Per chi ha un budget più elevato, invece, saranno ideali i piumini della Moncler a 790 euro oppure a circa 1.000 euro. Ce ne saranno per tutti i gusti e per tutti i prezzi, dai più ai meno costosi. Quindi, diciamo addio al freddo indossando in questi modi il piumino.