Quanto consuma la Play Station e come ridurre i costi 

Uno degli accessori che può gravare sulla bolletta è la Play Station, ma quanto consuma esattamente e come si può fare per ridurre i costi e risparmiare qualcosa?

Una delle grandi attrazioni per ragazzi e persone di tutte le età degli anni Novanta è la famosissima Play Station, la console per videogiochi più richiesta di sempre. Al momento si è giunti alla sua quinta versione per la gioia di tutti gli appassionati.

Ma ci siamo mai chiesti quanto consuma la play station? Ogni ora di utilizzo ha un costo che va ad influire sulla bolletta e non solo, pensiamo anche a quando la console si trova in standby.

È utile e importante capire quali sono i consumi di energia elettrica in modo tale da essere consapevoli di quanto si spende per giocare e se è necessario fare qualche taglio per avere una bolletta più leggera a seconda della condizione economica della famiglia.

Quanto consuma la Play Station: accesa o in standby

A seconda della versione che si possiede della console si ha un diverso consumo in termini di energia.

La versione 4 Pro consuma tra i 140 e i 150 Watt all’ora, mentre la versione slim consuma meno, intorno ai 70-80 Watt.

Sony dichiara dei consumi diversi e molto più alti per la Play Station 5. Siamo attorno ai 350 Watt. Poi, c’è un consumo di energia che dipende dai giochi e da quanto questi fanno lavorare la Cpu. Alcuni arrivano ad un consumo di 200 Watt.

Non tutti si soffermano su questo, ma anche in standby la console consuma energia. La versione 4 consuma in standby da 5 a 8 Watt a seconda del modello, mentre la Play Station 5 è stata migliorata in questa funzione e consuma solamente 2 Watt. Se siamo sulla schermata del menu si va dai 50 ai 60 Watt.

Come ridurre i costi

I dati sono generali ed è ovvio che poi dipende tutto dall’utilizzo che se ne fa, se ci sono giochi in download e altri fattori.

Ad ogni modo, ci sono degli accorgimenti per poter risparmiare qualcosa. Il primo è sicuramente la modalità risparmio energetico quando è possibile.

La seconda cosa da fare è impostare lo spegnimento automatico dopo un po’ di tempo di inutilizzo e togliere alcune funzioni che non sono indispensabili.

Infine, quando si spegne, è opportuno staccarla completamente dalla rete elettrica.