Devi cambiare lo smalto ma non sai cosa scegliere? Con una di queste 2 ultime tendenze tutti ti invidieranno

Nel 2023 ecco quali sono le mode più in voga tra i Vip per avere unghie perfette per ogni evento e occasione.

Cerchi un’idea originale e divertente per decorare le tue unghie ma non sai proprio dove cercare? Probabilmente in questo articolo troverai la risposta che fa per te. La moda, ormai, non riguarda più solo l’abbigliamento o i capelli. Anche le nostre unghie sono uno strumento per comunicare ed esprimere la nostra personalità. C’è chi decide di decorarle coi colori più vivaci, o con stickers e figure divertenti. E poi c’è chi predilige una manicure più classica, adatta anche ad un ambiente lavorativo.

Il bello di fare la manicure è che ogni volta si possono cambiare colore e decorazione. E puntualmente, in questi casi, non si sa mai cosa scegliere. Potrei farmi un french? O meglio scegliere un colore tinta unita? O, perché no, puntare su un latte chiaro o un classico rosso? Insomma, le idee sono tante e spesso sarebbe bello avere un consiglio professionale. Questa volta, infatti, il suggerimento arriva proprio dal mondo dei Vip, che nel 2023 non hanno dubbi. I colori più alla moda quest’anno sono ben chiari e si adattano bene praticamente a qualsiasi situazione. In particolare, uno è più adatto ad un contesto formale e serio, l’altro, invece, è davvero perfetto per chi ama essere sbarazzino e mostrare la propria creatività!

Devi cambiare lo smalto ma non sai cosa scegliere? Ecco 2 modi molto creativi per decorare le unghie secondo la moda

Fare la manicure fai da te è una scelta che ognuno di noi, almeno in un’occasione, ha preso in considerazione. Ci sono smalti validi e di buona qualità anche sotto i 10 euro, perfetti per valorizzare l’abbronzatura e i toni allegri dell’estate. Per fare la manicure a casa, però, bisogna saper scegliere gli strumenti giusti, come un buon tagliaunghie o la lima adatta, e questa non è una cosa così scontata per tutti.

Per toglierci ogni dubbio, potremmo affidarci alle mani esperte di un professionista e prenderci qualche momento di relax solo per noi. Quando ci recheremo nel nostro centro estetico di fiducia, ecco cosa potremo richiedere per avere mani belle e alla moda.

Un grande classico rivisitato

Il primo modello che potremmo scegliere è il perlato. Se non ne hai mai sentito parlare, sappi che ti sei perso una chicca davvero interessante. Le unghie decorate col perlato diventano immediatamente eleganti e raffinate e quindi sono perfette per un matrimonio o una cerimonia importante.

Il perlato esiste sia come smalto normale che in versione gel, questa volta adatto anche a chi predilige manicure più durature. Il perlato è un vero must da provare quest’anno, sia nelle stagioni fredde che in quelle più calde. La ragione è molto semplice: il perlato, infatti, farebbe risaltare benissimo le mani abbronzate e renderebbe più vivaci quelle con carnagione più chiara, tipiche dell’inverno.

Onde e colori moda

Devi cambiare lo smalto ma non sai cosa scegliere e non ti convince neanche il perlato? A questo punto potresti virare su un french, ma in versione un po’ particolare. Parliamo del french ondulato, e cioè decorato con curve sinuose disegnate sulle nostre unghie.

In questo caso, la nostra estetista si sbizzarrirà creando queste righe ondulate, che poi potremo colorare con una tonalità in contrasto rispetto al resto della nostra unghia. Insomma, avremo mani così belle che sarà impossibile passare inosservati.