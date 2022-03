Il Codice della Strada stabilisce tutte le regole di comportamento che un automobilista deve mantenere per essere in regola. Su una cosa la Legge è chiara ed espone a pesanti conseguenze. Il veicolo che circola sulle strade italiane deve essere perfettamente riconoscibile. Il senso di questa affermazione non può che non ricadere sulla targa del veicolo. La targa può essere definita come il documento di riconoscimento del veicolo. Serve per distinguere i veicoli gli uni dagli altri anche di fronte a multe e contravvenzioni, specie se comminate dalle Forze dell’Ordine a distanza. Senza la targa infatti, una multa da autovelox o per parcheggio in divieto di sosta, non potrebbe essere comminata dalle Forze dell’Ordine.

Deve pagare fino a 7.953 euro di multa il conducente dell’auto che presenta questo problema dovuto anche dal sole e dal maltempo

La targa è uno degli elementi principali del veicolo e come tale deve essere a norma. Non è lecito utilizzare una targa diversa dal format previsto dal Codice della Strada. Inoltre deve essere in buono stato. Non deve essere deteriorata e soprattutto, se diventa illeggibile, bisogna provvedere a metterla a posto. Anche il circolare con una targa sporca, magari di fango, se non permette il riconoscimento del veicolo, espone a sanzioni e multe.

Purtroppo la targa è una delle parti dell’auto che più facilmente si rovina con il passare del tempo e con l’esposizione a sole e intemperie. Non è raro trovare per strada auto che presentano una targa illeggibile, con lettere e numeri poco visibili per via del sole o di pioggia e maltempo. Va anche sottolineato che c’è pure chi rende illeggibile la targa di proposito, per sfuggire a multe e contravvenzioni. In questo caso i rischi aumentano, perché è un atto illecito truccare la propria targa. Ogni veicolo ha un numero identificativo con cui è registrato al PRA. E questo non può in nessun caso essere cambiato di proposito.

Le alternative

Sono gli articoli 100 e 102 del Codice della Strada che stabiliscono l’obbligatorietà della targa su qualsiasi veicolo in circolazione. E sempre il Codice stabilisce che il circolare con una targa rotta, deteriorata o non a norma, espone ad una sanzione che va da 41 a 168 euro. Se invece su un veicolo la targa non è presente, la multa va da 84 a 355 euro.

Diverso il caso in cui un conducente, di proposito, utilizza una targa contraffatta o di un veicolo diverso. In questo caso deve pagare fino a 7.953 euro di multa perché si tratta di comportamento doloso. Il deterioramento della targa o lo smarrimento durante la circolazione, sono eventi fortuiti ed imprevedibili. Sostituire la propria targa con un’altra o modificarla per diventare fantasmi alle Forze dell’Ordine, è un illecito. E il Codice non fa sconti: multa che va da 1.988 a 7.953 euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

La targa deteriorata da sole e maltempo deve essere sostituita. Anche questo però presenta un costo. La sostituzione stampandone semplicemente una nuova, non è possibile. Occorre provvedere ad una nuova immatricolazione del veicolo (nuovo numero di targa), che di fatto costa introno a 200 euro.

Approfondimento

Con questa targa e questo documento addio al bollo auto, al superbollo e a tutte le altre tasse italiane sui veicoli