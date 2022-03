Su Tinexta potrebbero esserci i presupposti di un forte allungo rialzista. I livelli da monitorare

L’ultima volta che ci siamo occupati di questo titolo facevamo notare come le resistenze avessero tenuto testa alla pressione dei rialzisti facendo accelerare al ribasso le azioni Tinexta. Il ribasso è stato abbastanza profondo con una discesa rispetto ai massimi di circa il 50%.

Adesso, però, su Tinexta potrebbero esserci i presupposti di un forte allungo rialzista. Due sono gli aspetti che potrebbero spingere in questa direzione.

Da un lato c’è il raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 25,7 euro della precedente proiezione ribassista. Dall’altro la probabile rottura in chiusura di settimana della resistenza in area 27,31 euro. In questo modo potrebbero essersi create le condizioni per il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 30,5 euro (I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso). Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 38,84 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si potrebbe andare a collocare in area 47,18 euro.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 25,7 euro, allora le quotazioni potrebbero scendere fino alla massima estensione ribassista in area 16,8 euro.

La valutazione del titolo Tinexta

Dopo il recente ribasso, il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Tra i punti di forza, poi, c’è sicuramente da annoverare anche la crescita del fatturato. Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni con una crescita media di oltre il 20% all’anno.

Tuttavia il titolo Tinexta risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato secondo l’approccio classico all’analisi di bilancio. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili 2021 di 29,67 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli degli utili relativamente elevati. Inoltre, rispetto al valore dei suoi attivi tangibili, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata.

Secondo quando riportato su riviste specializzate, per gli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 32% circa.

Su Tinexta potrebbero esserci i presupposti di un forte allungo rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 29 marzo in rialzo del 5,62% rispetto alla seduta precedente a 27,82 euro.

Time frame settimanale