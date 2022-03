Quando si parla di regole della circolazione stradale la sicurezza è il fattore predominante. Il Codice della Strada impone regole da rispettare e prevede sanzioni e multe. Ma lo fa sempre con la sicurezza della circolazione come obbiettivo da perseguire. Non c’è norma o regola da rispettare, che non è collegata alla sicurezza propria e degli altri in materia di circolazione stradale. Le regole sugli pneumatici, sulla cintura di sicurezza, sui carichi trasportati. Tutte le sanzioni previste dal Codice dimostrano che occorre circolare con un veicolo perfettamente funzionante ed efficiente. Anche una semplice disattenzione può costare caro.

Anche 344 euro di multa e in alcuni casi l’obbligo di fermare il veicolo per chi è sorpreso a guidare senza accorgersi di questo fatto

Circolare con un fanale rotto è una disattenzione prima molto diffusa ma adesso piuttosto rara. Le auto moderne hanno spie e sensori che avvisano immediatamente se una delle luci dell’auto non funziona. Una cosa sicuramente ottima questa, che nelle auto piuttosto datate manca. Ma è anche una cosa penalizzante se consideriamo la scusa con cui spesso gli automobilisti cercavano di evitare la multa ad un controllo delle autorità. Specie di giorno, durante le ore diurne, senza sensori e spie accorgersi di una luce non funzionante era una giustificazione sicuramente valida. Infatti anche il circolare con un fanale rotto o non funzionante, è perseguibile. Ci sono sanzioni anche piuttosto rilevanti. Infatti il Codice della Strada prevede fino a 344 euro di multa per chi è sorpreso a circolare con una luce non funzionante.

Fanale rotto o non funzionante, cosa prevede il Codice della Strada

Che sia il fanale rotto, o anche solo una lampadina bruciata, il trasgressore rischia una multa anche piuttosto pesante. Soprattutto se si rapporta la multa al costo della lampadina. Anche 344 euro di multa per chi guida in queste condizioni dell’impianto di illuminazione, con la multa minima che è pari ad 81 euro. Lo prevede il Codice della Strada. Cifra elevata se si considera che una lampadina costa pochi euro e che anche la sua sostituzione, per chi non riesce a farlo da solo, costa poco.

Dal punto di vista della sicurezza stradale però, le luci non funzionanti sono una cosa pericolosissima. Per questo il Codice della Strada è rigido da questo punto di vista. Non sono previste però, sanzioni accessorie quali la decurtazione dei punti sulla patente. Va ricordato infine che nei casi estremi, si può anche essere bloccati fisicamente dalla circolazione. Capita per esempio, che non sia solo un faro a non funzionare. In casi del genere, quando diventa ancora più pericoloso circolare, non è raro che le autorità impongano immediatamente l’obbligo di fermare il veicolo fino a riparazioni dell’impianto di illuminazione.

