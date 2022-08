Considerati segni insopportabili, i Gemelli e i Pesci avranno uno stop estivo

Ci sono alcuni segni dello zodiaco che sono spesso ammirati e altri, invece, che non sono apprezzati perché i lati negativi sono più numerosi di quelli positivi. Non solo. Alcune caratteristiche vengono considerate odiose, ma le abitudini sono talmente radicate che è impossibile comportarsi diversamente.

Uno di questi segni è quello dei Gemelli. Segno energico e imprevedibile può riservarci delle sorprese che non sempre vanno a nostro vantaggio. La velocità con cui programma serate, avvenimenti e avventure, con cui formula i propositi e inventa idee nuove dovrebbe essere un pregio. Questa qualità, però, finisce per renderlo un segno instabile e per lui siamo noi a risultare noiosi non appena diventiamo ripetitivi.

L’intervento di Mercurio

Velocità di pensiero equivale a furbizia, avere un amico furbo è sempre un asso nella manica, ma quando non conosciamo bene una persona troppo intelligente allora iniziamo a dubitare. Difficile fidarsi ci chi può fregare non appena ci distraiamo. Il segno dei Gemelli si annoia facilmente, i dettagli non sono il suo campo.

Potrebbe dirci qualcosa e poi dimenticarsene, anche l’affidabilità in questi casi, infatti, potrebbe essere un problema. Così capitano periodi come in questo agosto in cui chi è nato sotto il segno dei Gemelli perde lucidità. Mercurio si mette di traverso e allora le cose non sono più chiare come prima. Colleghi e collaboratori non aiutano. La fine dell’estate potrebbe nascondere pericoli. Potrebbe esserci un cambiamento che sarà necessario metabolizzare.

In buona compagnia

Considerati segni insopportabili i Gemelli, sì, ma anche i Pesci. Questi ultimi, sono spesso incomprensibili, disordinati, incoerenti. I limiti che valgono per altri non sembrano riguardarli. Operano nel buio più completo e nell’indecisione, di certo se siamo di fronte a un dilemma non dovremmo farci aiutare da chi appartiene a questo segno. Piuttosto, meglio stare lontani, perché anche impegnarsi per capire se sono seri o se scherzano è una vera sfida persa in partenza.

Nel settimo campo Mercurio non ne vuole sapere. Il disordine con cui sono stati condotti gli affari potrebbe nascondere un dettaglio che si rivelerà determinante nella professione. Non accorgersi di un cambiamento porterà errori a catena e passare per la parte debole non sarà la strategia giusta da adottare con chi lavora per noi.

Considerati segni insopportabili, i Gemelli e i Pesci avranno uno stop estivo

È meglio uscire dalla comfort zone e fare qualcosa di diverso, sfruttare nuove energie o rinnovarci proprio in mezzo alla crisi. Potrebbe essere visto come un atto di coraggio. Se rimandiamo, come facciamo sempre, la soluzione si allontanerà. Chiudere gli occhi è grave, essere pigri proprio quando la battaglia incombe è un peccato capitale. Se non sterziamo subito, lo stop estivo sarà molto grave.

Una persona cara potrebbe parlare per nostro conto e far capire a chi non ci sopporta quali sono i nostri pregi. Quando c’è stato bisogno di aiuto eravamo presenti, ora tutti ci girano le spalle. Impareremo presto la lezione.

Lettura consigliata

