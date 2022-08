La Sardegna, oltre ad essere ricca di colori e profumi, ha anche tante pietanze ottime da proporre ai tanti turisti che la visitano. Tra queste senza dubbio possiamo nominare l’agnello con i carciofi, il pane frattau e anche le sebadas.

Cosa sono le sebadas

Le sebadas sarebbero dei dolci fritti rappresentati da pasta sfoglia con un cuore caldo al formaggio. Il formaggio in questione è il pecorino sardo con un’aggiunta di limone che rende questo dolce particolarmente fresco al palato. Prende diversi nomi a seconda delle zone della Sardegna. Tutti però iniziano con il prefisso “seu”, che sta a significare “grasso animale”, ingrediente usato per la realizzazione di questo dolce. Si tratta di un dolce particolarmente calorico, difatti 100 g apportano circa 365 kcal.

Ingredienti

70 g di strutto;

1 uovo medio;

500 g di farina;

250 g di acqua tiepida;

500 g di pecorino;

70 g di acqua;

1 scorza di limone;

miele.

Vediamo come preparare questo tipico dolce sardo con miele e formaggio

Una volta che abbiamo spiegato di che dolce si tratta, possiamo passare al procedimento. Ci servirà una ciotola, all’interno della quale metteremo la farina con l’uovo e a filo faremo cadere l’acqua tiepida. Con le mani iniziamo ad impastare. Man mano aggiungiamo lo strutto e continuiamo a lavorare la pasta fino a quando non otteniamo un panetto liscio. Ricopriamo con pellicola per alimenti l’impasto e lo lasciamo riposare per circa 30 minuti. Nel frattempo ci preoccupiamo di preparare il ripieno. Vediamo come preparare questo tipico dolce sardo e come fare il ripieno.

Come cucinare la crema

Grattugiamo come prima cosa la scorza di limone e la mettiamo da parte. Successivamente andiamo a grattugiare anche il pecorino e aggiungiamo un po’ di acqua portandolo sul fuoco. Aspettiamo che si sciolga il formaggio. Non appena sarà sciolto possiamo aggiungere il limone grattugiato precedentemente. Quindi, possiamo trasferire tutto il composto su un tagliere e lasciare un attimo che si raffreddi. In questo modo si andrà a fare anche più solido.

Con un coppa pasta andiamo a formare dei piccoli cerchi. Riprendiamo l’impasto preparato prima, che andrà steso con la macchina della pasta. In alternativa, se non si dispone di questo utensile, va bene anche il classico mattarello. L’importante è che andremo a stendere, non troppo sottile, l’impasto. Aggiungiamo, in maniera ben distanziata, i dischetti tra di loro. Una volta aggiunti possiamo ricoprire con un altro strato di impasto. Facciamo aderire con le mani bene la pasta, come se stessimo chiudendo dei ravioli. Con un altro coppa pasta, dai bordi possibilmente rigati, possiamo andare a creare i nostri dischetti col ripieno che inseriremo nella pasta doppia appena creata.

In una pentola dai bordi alti mettiamo a riscaldare un po’ di olio e li buttiamo giù a friggere. In alternativa, se si preferisce la cottura al forno, vanno cucinati a 180 gradi per 15 minuti. A fine cottura si può guarnire con un po’ di miele. Questo è un dolce ottimo da provare.

