Decorazioni sfiziose essiccate per una tavola natalizia da ricordare

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per avere il vantaggio di gustare i succosi sapori estivi tutto l’anno o per preparare una merenda semplice e gustosa per i bambini la frutta essiccata è una scelta azzeccata.

Oltre ai suoi tanti benefici e alle varie proprietà viene anche utilizzata per decorare cocktail e rendere le tavole natalizie uniche e indimenticabili.

Creare delle decorazioni sfiziose con la frutta è semplice e divertente; inoltre rappresenta una valida alternativa anti spreco da usare ogni volta che vi sentiate ispirati.

Preparazione

Occorrente

Frutta

Acqua

Limone

Fantasia

Procedimento

Dopo aver selezionato la frutta che più vi piace bisogna disidratare gli alimenti, eliminando la maggior parte dell’acqua che essi contengono. Ananas, Arance, mele, pere, frutti di bosco, ciliegie sono solo alcuni dei vari frutti che possono essere utilizzati

Un ottimo modo per accorciare i tempi è quello di immergerli in acqua e limone.

Esistono diversi metodi per potere essiccare la frutta:

Con un essiccatore;

Al sole: metodo più ecologico ed economico.

In questo primo caso bisogna disporre le fette di frutta su griglie o accessori simili, procedendo così per una serie i giorni (dai 4 ai 7 giorni) in base alla temperatura e alla grandezza delle fette, ricordandosi di riporle in un luogo asciutto durante la notte. Valido soprattutto nei mesi estivi;

In forno: procedimento lungo (5/6 ore) temperatura costante tra i 40 e i 60 gradi. azionando la modalità ventilata.

Le fette di frutta ( tagliate finemente) dovranno essere riposte in una teglia con della carta da forno e dovranno essere distanziate tra loro;

Microonde: è il metodo più semplice.

Dopo aver posizionato della carta da forno al suo interno non resta che riporre le fette di frutta e azionare il timer per un minuto e 30 al massimo per ottenere il risultato.

Decorazioni handmade

Essendo in tema di feste natalizie e avendo un po’ di tempo libero, l’ideale è quello di ricreare delle decorazioni sfiziose che possano essere riposte al centro della tavola o che possano fungere da coreografia e dettaglio al tovagliolo posto al centro del tavolo. Se si opta per la prima opzione si può riporre un’ampolla trasparente al centro del tavolo e riempirla con vari pezzetti di frutta essiccata (arance, limoni, melograni ) e bastoncini di cannella. L’effetto sarà elegante, chic e curato.

Per la seconda, basterà un semplice nastro che avvolgerà il tovagliolo e al cui centro si adagerà un elemento di frutta secca. Sarà bello da vedere e buono da mangiare.

Inoltre possono essere confezionati e utilizzati come profumatori di ambienti, incensi e infusi.

Il bello delle decorazioni handmade è che non esistono regole: lasciatevi ispirare dalla vostra fantasia e sfruttate la vostra creatività.