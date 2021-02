Dal primo febbraio, gli italiani hanno l’occasione di poter partecipare ad un nuovo concorso a premi con la Lotteria degli scontrini. L’iniziativa non è attiva presso tutti i negozianti e perciò bisogna dare uno sguardo alla vetrina con il bollino blu perché può regalare una gioia. Infatti, in questa prima fase dell’iniziativa, le attività commerciali con registratore di cassa abilitato, devono esporre in negozio una locandina per avvisare i clienti.

Il bollino blu

Su questo manifesto sono riportati i loghi ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Sogei. Inoltre sulla locandina è chiaramente visibile la scritta “Qui puoi partecipare alla Lotteria” oltre a leggere l’elenco dei premi messi in palio per la clientela.

Molti commercianti, per attirare l’attenzione dei consumatori, hanno provveduto ad affiggere il bollino blu.

Negozianti in ritardo

Intanto, però, non tutte le attività commerciali si sono fatte trovare pronte all’avvio dell’iniziativa. Infatti, secondo uno studio di Confcommercio, il 50% dei negozianti non ha ancora la cassa abilitata per espletare la Lotteria degli scontrini. Meno catastrofica Confesercenti che stima del 33% le attività commerciali senza registratore di cassa abilitato.

Vecchi registratori da rinnovare

Purtroppo, i vecchi registratori di cassa non hanno la tecnologia giusta e perciò necessitano di una revisione. Logicamente per fare ciò, l’esercente deve sobbarcarsi una spesa che tocca i 300 euro. Vista la crisi e il morale sotto i tacchi i commercianti preferiscono posticipare la spesa perché c’è tempo di adeguarsi fino al 31 marzo 2021.

Nuovi registratori di cassa

Altri due mesi di tempo, dunque, per aggiornare i registratori telematici, capaci di gestire il formato XML 7.0. Inoltre il commerciante deve acquistare il lettore ottico per rilevare il codice lotteria del cliente. Il registratore di cassa senza questi requisiti tecnici non può inviare i dati necessari all’Agenzia delle Entrate.

Meglio dare uno sguardo alla vetrina con il bollino blu perché può regalare una gioia. Chi ha intenzione di fare acquisti e tentare la fortuna deve entrare dal negoziante giusto per partecipare, fin da ora, alla Lotteria degli scontrini.