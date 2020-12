Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ma siamo veramente sicuri che la lotteria degli scontrini partirà a breve? Intanto Confesercenti solleva più di un dubbio: solo un registratore di cassa su tre è attrezzato. Perciò in vista della lotteria degli scontrini non tutto fila liscio. Siamo in Italia e tutto può accadere. La lotteria degli scontrini deve partire a gennaio 2021. Già ci sono state varie proroghe.

Le difficoltà

Intanto, migliaia di attività del commercio, della ristorazione e dei servizi hanno serie difficoltà di rinnovare il registratore di cassa o procedere all’adeguamento del vecchio. Non è un problema solo economico ma soprattutto di tempi. Di conseguenza Confesercenti chiede un rinvio del termine di inizio di sei mesi. Il Governo accetterà la proposta?

Crollo del fatturato

I negozianti di vicinato hanno subito un crollo di fatturato incredibile per colpa dell’emergenza sanitaria. Onestamente, oggi, hanno ben altro da pensare. Molte attività per le chiusure forzate, fatturati azzerati e futuro incerto non hanno ancora potuto completare gli investimenti necessari.

Quanto costa aggiornare la cassa

Adeguare i registratori di cassa ha un costo. Confesercenti stima per tutte le imprese un investimento globale di 400 milioni di euro. In questo momento, con i venti di crisi che soffiano e nulla di buono nel breve termine, anche una minima spesa pesa più del dovuto. Poi c’è la prospettiva di un Natale sottotono per via della pandemia che non cessa.

Con un quadro così nebuloso, sarebbe meglio posticipare la lotteria degli scontrini. Migliaia di consumatori e piccoli esercenti hanno ben altri problemi da risolvere.

Elemento distorsivo della concorrenza

La confederazione dei commercianti ha ulteriori dubbi sulle regole stabilite per la Lotteria degli scontrini. Confesercenti punta il dito contro la modalità: emettere più scontrini dà maggiori possibilità di vittoria. In questo modo i giganti della grande distribuzione hanno un evidente vantaggio rispetto ai piccoli esercenti. Il Governo ricorrerà ai ripari oppure andrà avanti come un treno? Perciò per la lotteria degli scontrini non tutto fila liscio.