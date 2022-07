Dall’INPS arrivano i soldi del Bonus 200 euro anche per questi beneficiari

Coda di luglio densa disposizioni di pagamento da parte dell’Ente di Previdenza verso tutta una serie di aventi diritto. Nei fatti si prevedono 10 giorni ricchi di date e accrediti per i percettori delle varie prestazioni INPS. Il tutto senza dimenticare che il nuovo mese partirà comunque con le pensioni di agosto, altro appuntamento chiave per milioni di cittadini.

Facciamo ordine, quindi, anticipando che dall’INPS arrivano i soldi del Bonus 200 euro per due categorie di aventi diritto.

In merito al Bonus 200 euro del Governo

Dal 18 luglio stanno arrivando i primi accrediti del Bonus 200 euro a beneficio dei lavoratori domestici. Il riferimento è all’indennità una tantum introdotta dal Governo a maggio in seno al Decreto Aiuti. Al rispetto dei requisiti fissati dal Decreto, il Bonus arriverà a luglio ai pensionati (già a inizio mese), ai lavoratori dipendenti e i percettori RdC.

La misura è tuttavia prevista per una vasta platea di cittadini oltre alle categorie su citate. Infatti i pagamenti andranno avanti fino a ottobre in alcuni casi.

Infine va detto che sui social si rincorrono voci di una possibile replica del Bonus, con competenza agosto. Al riguardo è bene precisare che per ora si tratta unicamente di ipotesi prive di certezze ufficiali, anche alla luce della crisi di Governo di queste ore.

Sono diversi i pagamenti INPS attesi in settimana

Oltre al Bonus 200 euro sono attese altre disposizioni di pagamento in questa e nella prossima settimana, che si affiancheranno ad altre date canoniche.

In questi giorni stanno arrivando gli accrediti del trattamento integrativo per i percettori di NASPI DIS-COLL. La disoccupazione competenza giugno è già arrivata nei giorni scorsi, mentre ora è in arrivo il c.d. Bonus Renzi 100 euro.

Altrettanto denso di disposizioni di pagamento (tra cui il 19 e il 21 luglio) è l’assegno unico (AU) figli a carico su domanda. Ovviamente stiamo parlando della competenza del mese di luglio, il cui pagamento è già iniziato da alcuni giorni. Sempre al riguardo, stanno arrivando alcune mensilità arretrate agli aventi diritto.

Infine troviamo disposizioni di pagamento in settimana anche per il Bonus fino a 500 euro per i genitori con figli disabili, nuclei monoparentali. Su questo fronte le disposizioni stanno arrivando un po’ alla spicciolata. Infine si attende ancora di sapere quando arriveranno gli arretrati relativi allo scorso anno.

Dall’INPS arrivano i soldi del Bonus 200 euro anche per questi beneficiari

Volgendo lo sguardo alla prossima settimana incontriamo anzitutto le ricariche ordinarie del reddito e della pensione di cittadinanza. L’appuntamento è come sempre per il 27 del mese, che a luglio sarà di mercoledì. Una ricarica che, salvo novità, dovrebbe contenere anche il Bonus 200 euro del Decreto Aiuti di maggio.

Infine, e sempre a proposito di RdC, per fine luglio sono attese anche le integrazioni riguardanti l’AU figli a carico, competenza mese di giugno.

Lettura consigliata

L’Agenzia delle Entrate specifica quali spese di istruzione detrarre nella dichiarazione 730 o Redditi 2022