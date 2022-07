Quando friggiamo qualcosa, l’incubo più grande è dover pulire dopo tutti gli schizzi di olio, burro o altro tipo di grasso sul fornello o, peggio, sui propri vestiti.

In questo articolo impareremo a friggere senza far fronte a questo fastidioso problema.

Ecco alcuni consigli e trucchi giusti per friggere il cibo senza dover sopportare schizzi di grasso

Più secco è il cibo e meno schizzi di grasso ci saranno. Il cibo che contiene acqua o è troppo umido (ad es. verdure appena lavate) in combinazione con olio, burro o margarina per friggere, provoca la maggior parte degli schizzi.

Si possono evitare gli schizzi scolando bene il cibo prima di friggerlo o tamponandolo il più possibile.

Un altro consiglio è utilizzare una padella antiaderente. Le padelle rivestite hanno il vantaggio di aver bisogno di meno grasso durante la frittura. Il loro rivestimento impedisce al cibo di attaccarsi al fondo della padella. Meno grasso significa meno schizzi.

In questo tipo di padelle si potrebbe cucinare addirittura senza alcun tipo di grassi e a quel punto il problema degli schizzi sarebbe risolto.

Ricordiamo che i rivestimenti delle pentole potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per la salute; quindi, dovremmo usare padelle di alta qualità per cucinare.

Inoltre, visto che questo rivestimento potrebbe graffiarsi e finire nei cibi, l’oggetto usato per girare il cibo che stiamo friggendo non dovrebbe mai essere appuntito e di metallo. Meglio tenere tutti gli oggetti metallici lontani dalle padelle rivestite. L’ideale sarebbe usare stoviglie di legno o spatole. Per friggere senza unto potremmo usare anche un altro strumento.

Altri consigli

Ecco alcuni consigli e trucchi per friggere senza schizzi anche quando sembra impossibile.

Si può utilizzare un para-spruzzi. Ad esempio si può mettere un coperchio adatto alla padella durante la frittura. Tuttavia questo modo di cucinare ha uno svantaggio: il cibo non viene proprio fritto, ma cotto, a causa della condensa. Ecco perché uno schermo antispruzzo è ancora meglio, perché permette al vapore di fuoriuscire.

Un ulteriore consiglio per evitare gli schizzi è spolverare un po’ di farina in padella. Come già detto prima, una combinazione di grasso e acqua è solitamente responsabile degli schizzi di grasso durante la frittura. Se invece spolveriamo un po’ di farina nella padella, essa si legherà all’acqua e all’umidità e ridurrà gli schizzi di grasso. Anche il pane vecchio e secco ha lo stesso effetto.

L’ultimo consiglio è non riempire troppo la padella perché questo non solo causerà più schizzi, ma impedirà anche una cottura ottimale del cibo al suo interno. O utilizziamo una padella più grande o friggiamo in più porzioni.

Lettura consigliata

Si può congelare il purè di patate invece di buttarlo seguendo alcuni efficaci consigli