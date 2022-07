Con chi sono compatibili i segni zodiacali di terra

I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi. Ciascuno di loro è legato ad un elemento: aria, acqua, fuoco e terra.

A quest’ultimo appartengono il Toro, la Vergine e il Capricorno. Questi tre segni sono accomunati da un grande senso pratico nonostante la loro propensione alla riflessione e all’osservazione.

Raramente si perdono in astrazioni ed elucubrazioni intellettuali. Si pongono molti obiettivi e sanno come ottenere il miglior risultato in tutto ciò che fanno.

In amore e in amicizia hanno molta affinità solamente con chi ne condivide la peculiare visione del mondo.

Proprio per questo tendono ad essere incompatibili con gran parte delle persone e ad andare molto d’accordo tra di loro. Questo vale specialmente in amore.

Con chi sono compatibili in amore i segni zodiacali di terra

Oltre che con se stessi, coloro che appartengono a questo gruppo vanno molto d’accordo anche con i segni zodiacali appartenenti ad un altro elemento.

Si tratta di quelli d’acqua e cioè Pesci, Cancro e Scorpione.

Perché i segni d’acqua sono così compatibili con quelli di terra?

Il Toro, la Vergine e il Capricorno tendono raramente a manifestare le proprie emozioni.

In realtà, hanno un animo gentile che i segni d’acqua riescono a far uscire completamente fuori. Ecco con chi sono compatibili in amore e perché.

Ecco invece quali segni non vanno d’accordo con loro

Sicuramente non sono assolutamente compatibili con i segni zodiacali di fuoco e cioè Ariete, Leone e Sagittario.

Questi ultimi hanno un’indole irruenta che mal si sposa quella pacata e in fin dei conti pacifica dei segni di terra. Pertanto, difficilmente potrebbero avere una relazione amorosa o amichevole di lunga durata.

Per altri motivi, la Vergine è incompatibile anche con alcuni dei segni legati all’elemento aria.

