Lo strumento di pagamento poco utilizzato ma che può far risparmiare molti soldi sul conto corrente

Esiste uno strumento di pagamento poco utilizzato ma che può far risparmiare molti soldi sul conto corrente. Ecco come funziona e quando può essere utilizzato.

Se hai un conto corrente, sai che puoi effettuare diverse operazioni per trasferire denaro da e verso altri soggetti. Tra i sistemi di pagamento più comuni ci sono il bonifico e il giroconto, ma sai cosa sono e come funzionano? In questo articolo riveliamo alcune caratteristiche, non sempre conosciute, di questi due strumenti e come utilizzarli al meglio per risparmiare dei soldi.

Cosa sono e quali sono le differenze

Il bonifico è un’operazione che consente di trasferire una somma di denaro da un conto corrente a un altro, anche presso banche diverse. Per effettuare un bonifico devi conoscere il codice IBAN del beneficiario e indicare la causale del pagamento. Il bonifico può essere ordinato online, tramite app o home banking, oppure presso uno sportello bancario o postale. Il tempo necessario per l’accredito dipende dal tipo di bonifico. Se il bonifico è ordinario, può richiedere più di 24 ore, se è istantaneo, l’accredito avviene in pochi secondi. Il bonifico istantaneo ha dei vantaggi ma che alcuni svantaggi.

Il giroconto consente di trasferire una somma di denaro da un conto corrente a un altro dello stesso titolare, presso la stessa banca o presso un altro istituto. Per effettuare occorre il codice IBAN del conto di destinazione, anche se l’intestatario è il medesimo. Il giroconto può essere ordinato online, tramite app o home banking, oppure presso uno sportello bancario. Il tempo necessario per l’accredito generalmente dovrebbe essere più rapido di un bonifico ordinario.

Lo strumento di pagamento poco utilizzato: quando usare il giroconto

La principale differenza tra il bonifico e il giroconto è quindi la destinazione del denaro. Nel bonifico nella maggior parte dei casi ordinante e ricevente sono due soggetti diversi, mentre nel giroconto le due figure coincidono. Ma quando scegliere l’uno o l’altro? La scelta tra il bonifico e il giroconto dipende dalle esigenze personali e dalle condizioni offerte dalla tua banca.

Quando devi pagare qualcuno, il bonifico è lo strumento di pagamento più utilizzato e puoi scegliere tra ordinario o istantaneo. Quando devi fare un trasferimento di fondi tra 2 conti intestati a te, allora puoi scegliere anche il giroconto. Potrebbe essere utile un bonifico se devi documentare la causale del trasferimento dei fondi, ad esempio per spese mediche, bollette o tasse. Altrimenti puoi utilizzare il giroconto che in genere dovrebbe essere più veloce del bonifico.