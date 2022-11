Dal web è partita la corsa ad accaparrarsi l’albero di Natale da 2,4 m di un noto supermercato

Si avvicina il periodo delle feste e sempre più italiani stanno mettendo mano alle decorazioni natalizie. Terminate le pulizie di stagione, puliti tappeti, vetri e lavate le tende, si passa all’operazione “Natale”. Ogni anno si registrano nuove tendenze riguardanti le decorazioni: quest’anno sono tutti pazzi per gli addobbi multicolor. Sul web fra gli utenti di gruppi social fan del 25 dicembre sta dilagando il passaparola per acquistare un albero di Natale artificiale innevato. Se infatti dovessimo optare per un albero finto invece che per uno vero, sebbene meno ecologico, allora ecco qualche consiglio.

Dal web è partita la corsa ad accaparrarsi l’albero di Natale da 2,4 m a soli 99 euro

È vero: 99 euro non sono proprio bruscolini ma dobbiamo considerare che il prezzo degli alberi artificiali di quest’altezza può superare anche le 140 euro. Su Facebook è quindi partito un tam-tam con tanto di foto che documentano l’albero addobbato. L’albero in questione si trova in vendita da MD, negli store sparsi per l’Italia e sullo shop on line. Si tratta di un pino artificiale con ben 1646 rami , punte innevate e pignette alle estremità. Il motivo di questo successo però sta sicuramente nell’altezza e nel prezzo. Vediamo però qualche altra offerta interessante per gli albero artificiali.

Le migliori offerte di alberi di Natale

Anche Lidl scende in campo con un’offerta veramente interessante. Sul volantino Natale troviamo un pino artificiale a 49 euro per un’altezza di ben 2,10 m. Da Eurospin potremmo invece acquistare l’albero Cortina da 180 cm e 640 rami. Il prezzo è veramente ottimo (34,90 euro). La catena di negozi di bricolage OBI propone invece un albero di Natale ad effetto realistico a 100,05 euro per 150 cm di altezza. L’abete innevato Colomba è composto da PVC e PE, ossia polietilene con stampa ad iniezione. Quest’ultimo materiale gli conferisce un aspetto realistico senza però il problema di aghi di pino sul pavimento per tutto il periodo natalizio.

L’albero di Natale minisize

Brico Io, un’altra insegna del fai da te propone un albero per chi ha poco spazio a disposizione. Data l’altezza ridotta (solo 90 centimetri) si può collocare anche su un tavolo o su un mobile. L’albero germogliato in offerta conta ben 74 rami e alle terminazioni ha dei piccoli grappoli di bacche rosse. Il prezzo è di 14,90 euro.

Gli slim salvaspazio

Per coloro che avessero problemi di spazio, ci sono due soluzioni o scegliere o la versione slim o l’albero da parete. Un albero slim ha un’estensione dei rami più compatta e perciò un diametro inferiore rispetto i consueti pini artificiali. Su Amazon troviamo uno modello slim, proposto da Homcom, con 390 rami per 1,8 m di altezza, consegna gratuita inclusa. Il prezzo è di 40,95 euro.

Per quanto riguarda, invece, gli abeti a parete, Maison du Monde ha un’ottima opportunità. L’albero della serie Dmora è una sezione di albero a metà da poggiare a parete e costa 52,99 euro per 150 cm di altezza.

Se dal web è partita la corsa ad accaparrarsi l’albero di Natale, ecco quindi dove poter trovare alcune buone offerte.