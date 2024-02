Un’altra settimana è passata e dal Ftse Mib continuano ad arrivare segnali contrastanti. In particolare, le indicazioni di breve periodo sono in contrasto con quelle settimanali per il medio/lungo periodo. Come comportarsi? Il momento non è facile e, vista anche l’elevata compressione della volatilità, potrebbero esserci violente accelerazioni in un verso o nell’altro. Guai, quindi, a essere dalla parte sbagliata.

Dal Ftse Mib continuano ad arrivare segnali contrastanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 2 febbraio in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente a quota 30.868. La settimana ha chiuso al rialzo dello 1,04%.

Time frame giornaliero

Fino alla seduta di giovedì 1 febbraio sembrava che le quotazioni fossero sul punto di scattare al rialzo. Il grafico, infatti, nostra una serie di massimi e minimi crescenti tipici delle tendenze rialziste. Tuttavia, l’ultima seduta della settimana ha instillato qualche dubbio sulla reale forza dei rialzisti.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non sono riuscite a rompere al rialzo l’area di resistenza a 31.000. Un livello non solo importante psicologicamente, come tutti quelli che corrispondono a cifre tonde, ma anche perché per ben quattro volte le quotazioni hanno tentato il break, ma senza successo.

Ecco perché nel breve bisogna essere prudenti e attendere la decisa rottura di area 31.000 affinché il rialzo abbia le probabilità a favore. I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di un incrocio ribassista delle medie supportato dalla rottura del livello in area 30.397.

Time frame settimanale

Ancora una volta la chiusura settimanale è stata sui livelli delle settimane precedenti. Per la nona volta consecutiva, infatti, le quotazioni hanno cercato di rompere al rialzo la resistenza intermedia a 30.637. Solo una chiusura settimanale superiore a 30.637 potrebbe dare nuova forza ai tori e far continuare il rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Va notato che sono ormai cinque le settimane consecutive che vedono le quotazioni chiudere su livelli molto vicini. Un segnale evidente di incertezza sul futuro dei prezzi. Di particolare interesse è la barra della settimana appena conclusasi. Le quotazioni, infatti, hanno tentato di accelerare si al rialzo che al ribasso senza riuscire nell’intento. Questi tentativi sono evidenti dalla chiusura molto vicina all’apertura e molto lontana sia dal massimo che dal minimo.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 29.335 potrebbe mettere in difficoltà lo scenario rialzista.

