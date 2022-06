Dal 6 al 12 giugno, ecco quale sarà il segno zodiacale protagonista e altri 2 che avranno un probabile ritorno di fiamma e ritrovata fiducia nelle proprie capacità 

Da pochi giorni ha avuto inizio giusto. Stiamo ormai per entrare nella seconda settimana del mese. Finalmente, per un segno zodiacale sta cominciando un atteso momento di rivalsa.

Si tratta della Vergine, che potrebbe aver trovato la luce in fondo al tunnel.

Dal 6 al 12 giugno, ecco quale sarà il segno zodiacale protagonista e altri 2 che avranno un probabile ritorno di fiamma e ritrovata fiducia

Questo segno sarà anche quello che vivrà da protagonista la settimana che va dal 6 al 12 giugno. Secondo l’oroscopo, in questi giorni la Vergine sarà di ottimo umore. Avrà finalmente l’occasione di risolvere qualche recente conflitto sorto con il proprio compagno oppure con i familiari. Giove non è in opposizione e pertanto potrà anche migliorare la propria situazione lavorativa.

Giocando bene le sue carte, potrà cominciare a costruirsi l’occasione di svoltare la propria vita. Vediamo cosa accadrà agli altri due segni, che sono a loro volta tra i due più fortunati della settimana.

Ritorno di fiamma per la Bilancia?

Dopo una primavera molto fortunata dal punto di vista sentimentale, la Bilancia avrà ottime occasioni per riallacciare vecchi rapporti rottisi a causa di malintesi. Ciò varrà sia in amore che in amicizia. Alcuni degli appartenenti a questo segno potrebbero anche vivere un tutt’altro che burrascoso ritorno di fiamma con un ex partner.

Ciliegina sulla torta, le stelle promettono anche una buona settimana dal punto di vista lavorativo.

Positività e intraprendenza per lo Scorpione

In questo periodo gli Scorpione nutriranno una ritrovata fiducia nelle proprie capacità. Quest’ultima gli permetterà di superare facilmente ogni ostacolo che gli si porrà davanti. In amore, avrà l’occasione di riscoprire la passione nei confronti della propria dolce metà, che si era forse affievolita nell’ultimo periodo.

Rilassarsi e godersi i piccoli momenti lieti sarà la ricetta della felicità per questo segno zodiacale.

