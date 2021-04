Il caffè è un grande vanto per gli italiani. E noi sicuramente ne consumiamo tanto. Per questo motivo, in casa siamo sicuramente pieni di buste terminate o quasi, che solitamente buttiamo nella spazzatura. Ma questo da adesso potrebbe cambiare, grazie ad alcune idee di riciclo davvero sorprendenti. Infatti, da oggi non butteremo mai più le buste del caffè finite perché possono essere riutilizzate per risolvere problemi quotidiani!

Se vogliamo una pochette che nessuno possiede, ecco cosa possiamo fare

Gli accessori dicono tantissimo di una persona. E, proprio per questo, dobbiamo sempre cercare di essere originali. E non c’è modo migliore per farlo che creare una pochette con le proprie mani! Per realizzarla, ci basterà prendere una ventina di buste di caffè e ritagliare dei rettangoli 10,5×5 cm. Ora, pieghiamo tutti i rettangoli su loro stessi, fino ad ottenere dei quadratini sottili di 2,5×12 cm, che saranno simili ad anellini. Prendiamone due e incastriamoli tra di loro unendone le estremità e formando una “V”. Adesso prendiamo un altro anello e facciamo la stessa cosa, creando una catena lunga. Terminate 4 o 5 catene, cuciamole con un filo di nylon, piegando e cucendo a metà anche i bordi per chiudere la pochette. Adesso applichiamo una cerniera et voilà! La nostra pochette è pronta!

Creiamo un fantastico e originale portafogli che ci impedirà di perdere soldi e documenti in giro per casa

Un altro modo davvero geniale in cui potremo riutilizzare le buste finite del caffè è proprio questo. Infatti, riciclandole, potremo ottenere un portafogli nuovo di zecca. Infatti, molti di noi tendono a buttare quelli vecchi che ci fanno apparire sciatti e poco alla moda. Ma ci basterà prendere cinque o sei buste di caffè di colore diverso per realizzare una creazione con i fiocchi. Scegliamo gli abbinamenti che più ci piacciono e ricopriamo il vecchio portafogli con questa nuova texture. Il risultato sarà originale e incredibile!

Perciò, da oggi non butteremo mai più le buste del caffè finite perché possono essere riutilizzate per risolvere problemi quotidiani!

Approfondimento

Non butteremo mai più via le cravatte vecchie e rovinate perché ora conosciamo queste cinque geniali idee per riusarle