Le uova sono ormai considerate un superfood. Accusate per tanti anni di contribuire all’aumento dei casi di infarto e ictus teoria in seguito smentita, in realtà sono da considerarsi un vero toccasana per il nostro corpo. Ricche di proteine ma anche di sali minerali e vitamine possono essere protagoniste della tavola dalla colazione alla cena.

Ecco svelata l’unica vera differenza tra le uova a guscio bianco e quelle marroni e un consiglio per capire quali scegliere.

Quando si acquistano le uova ci si rende conto che ne esistono tanti diversi tipi e la confusione può prendere il sopravvento. In particolare, si è disorientati rispetto alle uova dall’aspetto marroncino e quelle bianche.

Le differenze

In passato si era diffusa la credenza che le uova avessero valori nutrizionali differenti. In realtà è stato dimostrato che i nutrienti di queste due tipologie di uova sono gli stessi. Quindi non vi è alcuna differenza a livello di colesterolo e grassi. Ciò che determina il colore delle uova è solamente la razza della gallina che le depone ma questo non determina differenze nell’alimento.

A livello di abitudini di consumo ci sono delle grandi differenze nel mondo. Le uova a guscio bianco sono maggiormente diffuse nelle Americhe mentre in Europa c’è una prevalenza di uova a guscio marroncino.

Come scegliere

Quando si deve scegliere quali uova comprare è bene fare dunque attenzione ad altri elementi e lasciare da parte la questione estetica. Ad esempio, è importante controllare la data di scadenza, perché permette di capire la freschezza del prodotto. Questo fattore molto importante per determinare la qualità delle uova. Inoltre, è fondamentale focalizzarsi sul tipo di allevamento da cui provengono le uova. Sapere se l’animale è stato allevato a terra o in gabbia potrà dare delle valide informazioni sul valore nutrizionale di ciò che si compra.

