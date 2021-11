In autunno inoltrato i funghi riescono ancora ad essere presenti nelle ricette delle famiglie italiane. Di solito, i funghi non sono mai l’elemento principale del pasto, ma consistono in un ingrediente che da un tocco di gusto sapido al resto. In particolare, li troviamo nei primi piatti come il risotto o le tagliatelle.

Più raramente i porcini possono diventare anche dei gustosi antipasti. Per la zucca invece, il discorso è leggermente diverso. Infatti, può essere un ingrediente anche principale e centrale nella preparazione di un piatto. Se pensiamo alla crema di zucca, ad esempio, notiamo subito che la centralità di questo ingrediente è evidente fin da subito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In entrambi i casi, tuttavia, esistono dei vini che possono mettere in valore le loro caratteristiche principali. In particolare, occorre scegliere un vino rosso che riesca a potenziare l’aromaticità del fungo senza, però, aggredire la dolcezza della zucca. Infatti, ecco il vino rosso perfetto ed economico per i piatti autunnali come funghi e zucca. Scopriamolo insieme.

Qualche considerazione di carattere generale

Sia per i funghi sia per la zucca non abbiamo bisogno di cercare un vino eccessivamente strutturato. Allo stesso tempo, dovremmo anche evitare i forti tannini dato che andrebbero a demolire il gusto raffinato del porcino e gli aromi della zucca rischierebbero seriamente di sparire sul nostro palato.

Se consumiamo i funghi nella versione cruda, forse dovremmo addirittura dirigerci verso un vino bianco. Il Pinot grigio potrebbe essere un’ottima idea, specialmente se viene dal Veneto o dal Trentino Alto Adige.

La zucca da cruda non la consumiamo praticamente mai, ma se mai lo facessimo potremmo optare per un buon champagne.

Il vino rosso perfetto ed economico per i piatti autunnali come funghi e zucca

Tuttavia, se come nella maggior parte dei casi consumiamo sia i funghi sia la zucca nella variante cotta, la scelta ottimale è andare a scegliere un vino rosso della Loira francese. In questo caso pensiamo al Saumur Champigny che, con il suo bellissimo rosso rubino con riflessi viola è un vino che non aggredisce il palato.

Anzi, la sua delicatezza stupisce proprio perché si accompagna da un bouquet molto profumato. I sentori sono i frutti rossi poco maturi e la violetta di campo. Abbinare questo vino ai funghi e alla zucca è la scelta giusta perché in questo modo si creerà in bocca un equilibrio in cui tutti i sentori sono presenti.

Approfondimento

Molti ignorano che sono questi i vini più bevuti al Mondo.