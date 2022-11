Da Milano a Palermo, nuove offerte di lavoro e assunzioni per un colosso GDO

Nuove opportunità all’orizzonte per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro o di un’assunzione part time. Questo è un periodo difficile per tante famiglie che si trovano a dover fronteggiare bollette salate e costi in aumento. Per questo motivo in tanti stanno cercando un secondo lavoro per aumentare il budget familiare.

Per fortuna il settore dei GDO, cioè quello della grande distribuzione organizzata non conosce crisi. Che si tratti di aziende alimentari, di elettronica o beni per la casa, i posti di lavoro disponibili non mancano. Un esempio è la famosa Unieuro, che attualmente cerca personale nel Centro e Nord Italia.

Nella maggior parte dei casi si tratta di profili specializzati in vari settori ma anche di personale senza esperienza. La scelta è molto ampia ed è possibile trovare l’offerta di lavoro che fa per noi. È il caso del colosso Lidl, catena europea di supermercati che al momento è alla ricerca di più di 400 lavoratori.

Addetto vendite, mulettista e anche addetto buste paga

Il nuovo magazzino in apertura in Sardegna porterà molti nuovi posti di lavoro in campo logistico. Ma consultando la pagina dedicata sul sito della Lidl, la lista delle offerte di lavoro si allunga. Ben 420 i profili da selezionare, distribuiti praticamente in tutta Italia, da Nord a Sud. Un esempio è la posizione di addetto vendite a chiamata per il punto vendita di Cassano Magnago (VA). Si offre un contratto part time con formazione iniziale e chiamata in servizio secondo le necessità. Ideale per chi vuole arrotondare quando ha un po’ di tempo libero senza dover lasciare il lavoro principale.

Oppure, un altro annuncio interessante è quello per il posto da mulettista offerto per la sede di Carmagnola (TO). Chi possiede la patente di guida per il muletto può essere assunto per gestire la merce in magazzino. O ancora, se vogliamo lavorare in ufficio potremmo candidarci per la posizione di addetto buste paga ad Arcole. In questo caso, però, è necessaria esperienza pregressa nell’elaborazione di cedolini paga. Ma questi sono solo alcuni esempi dei tanti posti di lavoro attualmente disponibili.

Da Milano a Palermo, nuove offerte di lavoro e come candidarsi

Per consultare la lista completa basterà collegarsi al sito ufficiale, nella sezione annunci di lavoro. Si potrà poi filtrare la ricerca per opportunità di lavoro o sede, oltre che per tipo di contratto. Sono da segnalare anche i tanti posti disponibili per chi appartiene alle categorie protette. Una volta trovata l’offerta che ci interessa, basterà cliccare su candidati e creare un account personale. Poi si potrà inviare il CV tramite il modulo disponibile e attendere la chiamata dai recruiter.

Insomma, ci sono posti disponibili in tutta Italia, da Milano a Palermo, nuove offerte di lavoro vengono pubblicate ogni giorno. Non bisogna abbattersi e cercare ogni giorno, il lavoro giusto è lì ad aspettarci sicuramente. Facciamo un po’ di ricerca quotidiana sui principali motori di ricerca e sui siti delle agenzie interinali. Consultiamo, poi, anche sui siti delle aziende o franchising più conosciute o con cui ci piacerebbe lavorare. Se ci limitiamo a ricerche generiche potrebbero sfuggirci grosse opportunità anche dietro casa. Meglio consultare sempre anche le sezioni lavora con noi di aziende che gestiscono più società.