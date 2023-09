Se il Drago Vaia è stato distrutto, ora c’è il Grifone: ecco quanto costa un soggiorno in Trentino per vederlo

Lo scorso 22 agosto è stato dato fuoco a quello che era il simbolo della rinascita dopo la tempesta che coinvolse il Triveneto nel 2018, il Drago Vaia. La scultura gigante di legni di recupero aveva attirato migliaia di visitatori per ammirarlo e per selfie di rito. Da due giorni il Trentino ha, però, una nuova scultura, sempre opera dell’artista Marco Martalar, il Grifone Vaia.

Un vile atto vandalico ha distrutto il Drago di Vaia, una scultura alta ben 6 metri, diventata simbolo di rinascita dopo la devastazione della tempesta. Il Drago, figura mitologica e fiabesca, vegliava e proteggeva la montagna. Era stato creato con legno di recupero non trattato in località Magrè di Lavarone e sebbene fosse un’opera destinata con il tempo a svanire sotto l’azione degli agenti atmosferici, è stata, purtroppo disintegrata per mano dell’uomo. Proprio sabato 9, verrà inaugurata una nuova opera di Martalar, il Grifone Vaia. Vediamo dove si trova e quanto costa un weekend a settembre per poter ammirare la nuova natural art.

Se il Drago Vaia è stato distrutto, ora c’è il Grifone: sabato 9 l’inaugurazione

È giunta a completamento la nuova opera dell’artista Martalar, un Grifone, animale leggendario metà leone e metà aquila. La scultura è collocata nel Comune di Castello Tesino in località Celado. La creatura mitologica è stata realizzata con 2.000 frammenti fra legni e radici divelti dalla tempesta del 2018. Si erge imponente con un’altezza di 6 metri ed una larghezza di 9 sull’Altopiano del Tesino, terra di confine fra Veneto e Trentino.

La doppia natura del Grifone vuole richiamare proprio l’incontro fra le due terre: l’aquila è simbolo della Regione Trentino e il leone del Veneto. Sabato 9 settembre ci sarà l’inaugurazione ma l’opera si potrà raggiungere in qualsiasi momento data la segnaletica che è stata prontamente installata. Il Grifone si raggiunge con una facile passeggiata su strada forestale di 15 minuti e l’auto si può parcheggiare poco più sotto.

Quanto costa un soggiorno sull’Altopiano del Tesino per vedere il Grifone?

Se si vuole soggiornare per un weekend direttamente a Castello Tesino, abbiamo trovato in centro una soluzione di pernottamento e prima colazione a 50 € a notte. A circa 1 km e mezzo dal centro troviamo un Hotel 3 stelle dove in questo periodo una notte per due persone in camera doppia costa 96 € come indica Booking.com. Se non si trovasse disponibilità nelle strutture della zona visto l’evento di richiamo nazionale, si può alloggiare a Levico Terme che dista circa 30 km da Castello Tesino e ha un’ampia scelta di strutture ricettive. Proprio a Levico, in località Vetriolo, inoltre sorge un’altra Natural Art dell’artista trentino, la Lupa del Lagorai a 1.600 m d’altitudine.

Quanto una casa a Castello Tesino?

Visitando l’Altopiano del Tesino, si rimane estasiati dalla bellezza del luogo. Nel caso stessi pensando ad acquistare una seconda casa da adibire a casa vacanze sappi che questa località è fra le più economiche del Trentino. Secondo uno dei portali immobiliari più cliccati, il prezzo medio delle case a mq è di 1.012 € mentre per gli affitti la quotazione media è di 15,24€ al mq.

Quindi si tratta di occasioni da prendere al volo perché se il Drago Vaia è stato distrutto, ora c’è il Grifone a proteggere l’Altopiano del Tesino.

