Da gennaio 500 euro su una Carta ai giovani per il compleanno e la domanda si fa così

Tra le misure rivolte ai nostri giovani il Governo oltre a prevedere il Bonus assunzioni e il Bonus per l’acquisto prima casa, ha previsto anche il Bonus cultura. Ecco come fare per ottenere una Carta elettronica da ben 500 euro

Il nostro legislatore negli ultimi anni è sempre più vicino alle famiglie prevedendo diverse agevolazioni per affrontare le innumerevoli spese quotidiane. Oltre all’assegno unico, infatti le famiglie con figli a carico possono portare in detrazione le spese per le iscrizioni in palestra o quelle per un master universitario. Inoltre per i ragazzi neo-diciottenni, il Governo ha previsto anche un bel regalo di compleanno. È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Cultura n.184/2022 che prevede regole e modalità da seguire per la sua fruizione.

Si tratta del Bonus Cultura previsto per i giovani che nel 2022 hanno compiuto 18 anni. Arrivano da gennaio 500 euro su di una carta elettronica per acquistare tantissimi prodotti per avvicinare i giovani alla cultura. In particolare, a partire dal 31 gennaio i ragazzi nati nel 2004 che hanno compiuto 18 anni nel 2022 potranno ottenere un Bonus di ben 500 euro. Si tratta di una Carta elettronica con cui i giovani possono acquistare diversi prodotti. Si tratta di un grande vantaggio anche per le famiglie che non dovranno sostenere tante spese richieste dai figli, come CD, biglietti per i concerti.

Come richiedere il Bonus Cultura ed ottenere da gennaio 500 euro su di una Carta elettronica

Per richiedere il Bonus sarà necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale “18app”, attraverso SPID o CIE. In tal modo coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2022 possono generare, gestire e spendere i buoni strumentali all’utilizzo della Carta elettronica del valore di 500 euro. Il Bonus potrà richiedersi a partire dal 31 gennaio fino al 31 ottobre 2023 ed i 500 euro potranno spendersi entro il 30 aprile del 2024. I nati invece nel 2003, nonostante non possano più richiedere il Bonus 500 euro hanno tempo fino al 28 febbraio 2023 per spenderlo. L’unico canale per ottenere il Bonus Cultura è 18app che non è presente negli app-store. Il Bonus Cultura inoltre è strettamente personale, non può essere oggetto di scambio o convertito in denaro.

Per cosa può utilizzarsi il Bonus Cultura

La finalità del Bonus è promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza nei ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022. Il legislatore con l’erogazione della Carta elettronica pari a 500 euro intende diffondere la cultura tra i giovani. Infatti con questo borsellino elettronico i giovani potranno acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, audiolibri e libri elettronici.

Potranno inoltre acquistarsi biglietti per l’accesso a musei ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturale, corsi di musica, di teatro, di lingua straniera. Infine si potranno acquistare CD, DVD musicali, dischi in vinile, musica online e prodotti dell’editoria audiovisiva, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale. I buoni dovranno generarsi e spendersi in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale dove i nati nel 2004 potranno registrarsi dal 31 gennaio 2023.