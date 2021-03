La maggior parte dei giochi televisivi, che siano quiz o competizioni, hanno come premio finale una somma di denaro.

Questi montepremi sono generalmente molto cospicui e farebbero gola a chiunque, dal concorrente in gara, al pubblico che si appassiona da casa. Il percorso per vincere questi soldi non è mai facile. Solitamente è ricco di ostacoli e colpi di scena che complicano la riuscita dell’impresa. Tutto ciò gioca a favore della tensione emotiva che genera un legame forte tra Tv e spettatore.

Sono tantissimi i programmi Tv di questo tipo, non serve citarli. Ma come funzionano in effetti i pagamenti ai vincitori? Da dove arrivano e sono veri i soldi dei giochi televisivi?

Andiamo con ordine: come vengono pagati i concorrenti

Fino a qualche anno fa, i soldi vinti in un programma televisivo venivano inviati al fortunato vincitore sotto forma di gettoni d’oro. Proprio come quelli che si vedono nei cartoni animati.

Non era possibile, infatti, rendere le vincite in denaro contante poiché espressamente vietato dalla legge dello Stato. Questo perché, per lo Stato, i giochi con vincite in denaro corrente costituirebbero gioco d’azzardo, ovviamente non consentito. Da qualche anno, però, la regola è cambiata.

Dal primo gennaio 2019 i giochi Tv possono pagare i propri vincitori in contanti. Questa è una scelta che va a vantaggio dei concorrenti, soprattutto se pensiamo che il premio consegnato in questo modo arriverebbe a casa integro. Ma integro in che senso?

La tassazione sui premi in gettoni d’oro

Fino al 2019 quindi, i premi erano dati in gettoni d’oro. L’incasso del concorrente, però, non corrispondeva alla cifra vista in Tv. In realtà il premio subiva una tassazione pari al 20%, per cui la cifra vinta in trasmissione si ridimensionava di parecchio nella sostanza.

Oltretutto, come riportato su vari siti d’informazione, dal premio totale si dovevano decurtare, oltre alle tasse, anche le spese di spedizione del bottino, pari al 3,5% della somma. Insomma, la cifra totale era sì arrosto ma anche tanto fumo.

Ma quindi da dove arrivano e sono veri i soldi dei giochi televisivi?

I soldi vinti sono effettivamente reali, anche se, come detto sopra, la consegna in gettoni d’oro prevedeva alcune riserve per il vincitore. Comunque, gran parte del sostentamento economico, e anche delle spese, di un programma Tv proviene dalle pubblicità e dagli sponsor (ma non solo).

Se un’azienda vorrà comparire col proprio marchio durante gli stacchi pubblicitari di un determinato quiz o spettacolo, dovrà effettivamente pagare questo spazio in denaro. E il denaro verrà utilizzato per le varie spese, e in parte anche per i premi. Le pubblicità sono sempre programmate e “prenotate” dalle aziende che pagano soldi per assicurarsi la visibilità.