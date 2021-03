Il semplice gesto che fa aumentare produttività e concentrazione senza sforzi

Gli smartphone sono la nostra croce e delizia. Se da una parte ci aiutano nella vita di tutti i giorni, sono anche delle grandi distrazioni. Stare molto attaccati ai social media e ai cellulari ci fa inoltre ridurre la capacità di restare concentrati più a lungo. Per fortuna possiamo combattere queste cattive abitudini cambiando le impostazioni dello smartphone. Ecco quindi il semplice gesto che fa aumentare la nostra produttività e concentrazione senza sforzi.

Ridurre le distrazioni

Spesso siamo poco produttivi perché siamo sempre distratti. Abbiamo mille cose per la testa e non riusciamo a concentrarci a lungo su un solo compito o lavoro. A peggiorare la situazione arriva il nostro smartphone. Siamo infatti sempre tentati di dare una veloce occhiata ai social, rispondere a un amico o controllare le e-mail. Da utile strumento il cellulare diventare quindi un elemento di disturbo. A peggiorare il tutto arrivano le notifiche.

Molti di noi trovano le notifiche letteralmente irresistibili. Se il telefono vibra o suona non riusciamo a ignorarlo. Anche se decidiamo di leggere in seguito cosa ci è stato scritto, la nostra mente sarà distratta. La tentazione di prendere il telefono e controllare le notifiche che ci sono arrivate è infatti enorme. Tutto ciò è però molto controproducente quando vogliamo concentrarci ed essere più produttivi.

Notifiche sì, ma con criterio

Il semplice gesto che fa aumentare la nostra produttività e concentrazione senza sforzi ci permette di gestire le notifiche al meglio. Se ci pensiamo, non abbiamo bisogno di essere bombardati continuamente da messaggi, like e commenti. Non è quindi necessario ricevere una notifica ogni volta che succede qualcosa. Per lavorare al meglio senza distrazioni bisogna quindi silenziare tutte le notifiche.

In questo modo la nostra concentrazione non sarà interrotta a sorpresa dal nostro telefono. Aprendo le app potremo comunque vedere quali notifiche abbiamo ricevuto senza che queste abbiamo fatto squillare il telefono. Saremo però noi a decidere quando farlo, senza interrompere il nostro lavoro. Se però stiamo aspettando comunicazioni importanti possiamo ad esempio silenziare tutte le chat tranne quelle che davvero ci interessano. Così quando arriverà una notifica sapremo che è davvero importante e merita di essere controllata.