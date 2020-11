L’abitudine alla scommessa e al gioco d’azzardo è ben diffusa in tutta quanta Italia. Solamente nel 2018 in Italia sono stati spesi più di 106 miliardi di euro tra slot-machine e videopoker.

Il problema diventa particolarmente complicato quando si ha una persona cara che non riesce proprio a smettere di giocare. Pochi lo sanno, ma quella persona potrebbe essere malata e potrebbe avere bisogno di un aiuto. In questo articolo cercheremo di analizzare perchè se una persona cara non riesce a non giocare alle macchinette potrebbe essere malata di ludopatia.

Quali sono i sintomi della ludopatia

Iniziamo subito a capire perché se una persona cara non riesce a non giocare alle macchinette potrebbe essere malata di ludopatia. Prima di tutto va precisato che non tutti quanti i giocatori sono affetti da questo disturbo.

I principali sintomi di ludopatia da tenere sotto controllo sono ben circoscritti. Innanzitutto, da un punto di vista psicologico la persona non riesce a smettere di giocare. Si dimostra ossessionato dalle macchinette. E l’autostima tende ad essere più alta o più bassa durante o dopo il gioco.

Si tende inoltre ad essere più nervosi, a sviluppare problemi d’ansia e di maggiore impulsività. La persona tende a diventare, inoltre, un problema per la propria famiglia di origine. Ha infatti difficoltà a gestire i soldi e nei casi più gravi può arrivare a privare la propria famiglia d’origine del denaro necessario a vivere

Infine, il soggetto soffre di problemi correlati all’alimentazione e presentare attacchi di panico.

Come uscirne

Nel caso la persona cara mostrasse alcuni dei sintomi sopra elencati la situazione potrebbe essere grave. Il soggetto ludopatico, infatti, è più incline ad episodi di alcolismo, all’uso di stupefacenti e al ricorso a metodi illegali per finanziare la propria dipendenza.

Per uscire da questa situazione è necessario capire quali sono i desideri che spingono la persona al gioco. Gli stessi potrebbero essere una modalità per combattere lo stress o la frustrazione personale.

Il riconoscimento del problema e il sostegno delle persone vicine sono estremamente importanti per superare la dipendenza da gioco d’azzardo. Inoltre, il ricorso ad uno psicoterapeuta servirà per comprendere quali sono le problematiche sottese alla dipendenza.

Un percorso personalizzato porterà ad un miglioramento a e ad un superamento del problema nel tempo. Nel caso il problema persista esistono in Italia dei centri specializzati in cui riabilitarsi da tale problema facilmente rinvenibili online.