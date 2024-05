Pioggia di denaro per 3 segni zodiacali cinesi durante questa settimana, ecco quali sono

Sai che oltre al nostro oroscopo esiste anche quello cinese? Funziona in modo diverso e infatti per sancire il segno zodiacale si appartenenza si bada all’anno e non al mese di nascita. Inoltre, anche i nomi dei diversi segni sono diversi nonché il calendario di riferimento, che è quello lunare. Infatti, per il popolo cinese Capodanno non cade la notte del 31 dicembre, come è invece consuetudine per noi. Quindi, ci saranno alcuni segni zodiacali cinesi più fortunati degli altri negli investimenti finanziari secondo l’oroscopo cinese. Quali sono? Lo scopriremo a breve.

Pioggia di denaro per 3 segni zodiacali cinesi durante questa settimana

Il segno cinese più fortunato di tutti in questo periodo sarà sicuramente il Cavallo. A questo segno appartengono tutti i nati nel 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014. In questo periodo, i suoi affari andranno a gonfie vele e potrà vantare di una certa lucidità che gli permetterà di prendere le decisioni migliori per se stesso e per la gestione dei propri guadagni. Insomma, ha tutte le possibilità di fare bene, adesso deve solo non sprecare la propria occasione. Dunque, pioggia di denaro per questo e altri 2 segni zodiacali cinesi. Scopriamo quali.

La Tigre

A questo segno zodiacale cinese appartengono tutti i nati negli anni 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022. Nel corso di questa settimana, la Tigre troverà il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort dal punto di vista degli affari. Questo la porterà ad una graduale evoluzione che, infine, gli permetterà di guadagnare molti più soldi di prima e di trovare anche un nuovo impiego più redditizio. Insomma, la settimana in corso potrebbe segnare l’inizio di un percorso molto importante per la Tigre.

Il Gallo

Concludiamo questa rassegna con un altro segno zodiacale cinese che vivrà una settimana molto interessante da un punto di vista economico. Al Gallo appartengono tutti i nati negli anni 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017.

C’è poco da dire per questo segno, che può semplicemente tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo all’insegna dell’incertezza. Per questa settimana, almeno dal punto di vista degli investimenti finanziari le stelle sono dalla sua parte.

Lettura consigliata

Queste 100 lire Minerva valgono più di tutte le altre