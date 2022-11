Da dicembre cambierà il destino con soldi e successo di questo insospettabile segno amato da Venere

Tra poco più di un mese saremo proiettati nel nuovo anno, ma prima le stelle riservano ancora tantissime sorprese e occasioni per alcuni segni zodiacali. Sono in tanti a chiedersi cosa ci regalerà il mese più romantico e brillante dell’anno. Che ci si creda o meno nell’oroscopo, in questo periodo anche i più scettici danno una sbirciatina per sapere cosa potrebbe accadere. Soprattutto cosa riservano gli astri per la fine del 2022 e per l’inizio del nuovo anno. In fondo credere o sperare in qualcosa spesse volte può far bene all’anima e farci sentire più leggeri e magari più ottimisti.

Esattamente come chi spera di ricevere una pioggia di denaro e tanta fortuna tenendo in casa alcune piante bellissime da far invidia. Sembra proprio che da dicembre cambierà il destino di uno dei segni più ambiziosi, tenaci ma anche prudenti, riflessivi e riservati dello zodiaco. Dal 10 dicembre con Venere nel suo segno, si presenteranno grandi occasioni in tutti i settori, dall’amore al lavoro, per il segno zodiacale del Capricorno. Con il favore delle stelle e dei pianeti arriveranno finalmente grandi soddisfazioni.

Tenace e ambizioso, con l’aiuto di Venere e Mercurio si lascerà finalmente andare all’atmosfera romantica del Natale

Il Capricorno è un segno di Terra, governato da Saturno con Marte in esaltazione, i nati sotto questo segno sono ambiziosi e molto tenaci. Per questo sono in grado di raggiungere tutto ciò che si prefiggono. Sono dotati inoltre di autocontrollo e pazienza, caratteristiche che talvolta impediscono loro di lasciarsi andare, rendendoli troppo rigidi. Ma quando i nati sotto il segno del Capricorno riescono a lasciarsi andare diventano delle persone estremamente socievoli, dotate di un incredibile umorismo. Grazie a Venere e Mercurio nel Capricorno, dicembre farà emergere tutti i lati più divertenti del Capricorno.

Da dicembre cambierà il destino di questo insospettabile segno zodiacale

Se per l’Ariete arriva il Bonus Natale con un carico d’oro grazie a Giove, dal 10 Venere e Mercurio porteranno tanti successi al Capricorno. Questi due pianeti porteranno al Capricorno buonumore, allegria e ottimismo che gli faranno raggiungere risultati eccezionali in ogni ambito della vita. In amore, chi ancora è single, troverà il coraggio di fare il primo passo innanzi alla persona che da tempo occupa i suoi pensieri. Mentre chi è in coppia, ritroverà la passione da tempo sopita.

Ma il settore che darà soddisfazioni incredibili, sarà il lavoro. Venere e Mercurio regaleranno successi incredibili ai nati sotto questo segno che dopo un periodo turbolento potranno ritornare a dormire sereni. Per chi svolge un lavoro dipendente, a dicembre potrà brindare non solo all’inizio dell’anno nuovo ma anche alla propria carriera che finalmente prenderà il volo. Chi invece è un libero professionista concluderà contratti e intraprenderà collaborazioni importanti che porteranno ricche entrate.