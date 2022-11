Illuminare l’albero di Natale costa meno di un caffè ma quante lucine servono e come metterle?

Sicuramente molti italiani stanno facendo economia nell’utilizzo dell’energia elettrica onde evitare bollette da salasso. In vista del Natale, poi, alcuni temono che anche l’illuminazione dell’Albero e degli esterni possano gravare ulteriormente sui consumi. Vediamo quindi se questa preoccupazione sia giustificata o se possiamo invece goderci un magico e luminoso Natale senza pensieri.

Illuminare l’albero di Natale costa meno di un caffè e quanto 16 ore di tv

Calcolare il costo dell’illuminazione dell’albero è abbastanza semplice. Di seguito vedremo quanto consuma una catena di luci con 500 LED. Immaginiamo di tenerla accesa per 6 ore al giorno per circa 42 giorni dal 26 novembre al 7 gennaio per un totale di 252 ore. Il consumo della catena LED in questione è di 4,5 Watt. Per il costo dell’energia potremmo basarci sulla rilevazione Arera di Ottobre ovvero 0,5 kw/h.

Ecco la formula per calcolare il consumo per tutto il periodo delle feste:

moltiplichiamo il consumo dell’illuminazione in Watt × le ore di accensione ( 4,5×252= 1.134);

dividiamo per 1000;

infine moltiplichiamo per il costo dell’energia 1,134 x 0,5=0,567 centesimi.

Quindi pagheremo circa 57 centesimi per 500 luci LED, che bastano ad illuminare un albero di circa 2 metri di altezza. Una vera inezia se pensiamo che 16 ore di TV accesa hanno il medesimo consumo. Ricordiamo che le luci LED sono indicate sia per di alberi veri sia per alberi artificiali a seconda di quale preferiamo scegliere. I LED, infatti, non scaldano come le vecchie luci ad incandescenza.

Quante luci occorrono per illuminare bene un albero?

Una cosa è certa: possiamo decorare l’albero secondo le ultime tendenze e appendere tanti addobbi ma se le luci sono scarse, il risultato sarà deludente.

Vediamo quindi quanti metri di illuminazione occorrono a seconda dell’altezza del nostro albero. Per un albero di 1,2 metri basterà una catena luminosa di 10 metri, per uno da 1,5 m dovremo acquistarne una da 15 metri. Se il nostro abete è alto 1,80 allora occorreranno 20 metri di luci. 30 metri di illuminazione per un albero di 210 cm. Per altezze più elevate consideriamo luci a LED per 40 metri per 240 cm di albero.

Come mettere l’illuminazione sull’albero di Natale

Il metodo migliore è sicuramente quello a zig-zag. Vediamo di cosa si tratta.

L’illuminazione è la prima cosa da mettere sull’albero. Bisogna partire dal basso e salire verso l’alto. Prendiamo un ramo in basso e posizioniamo l’inizio della catena luminosa all’attaccatura del ramo al tronco . Avvolgiamola attorno al ramo fino a raggiungere la punta esterna e poi torniamo indietro, sempre avvolgendo la striscia. Una volta giunti al punto di partenza ci spostiamo sul ramo a fianco e avvolgiamo di nuovo, avanti ed indietro. Terminato il primo livello, passeremo ai rami superiori.

3 consigli per mettere le decorazioni

Se disponiamo di luci LED, che sono ormai la totalità di quelle in commercio, possiamo lasciarle accese mentre le disponiamo. Naturalmente prestiamo attenzione perché è sempre inserita la presa della corrente.

Invece di moltiplicare fili e prese di corrente, meglio optare per illuminazioni che si possano prolungare.

Ad un buon risparmio sui consumi, anche se illuminare l’albero di Natale costa meno di un caffè, può contribuire l’aggiunta di un timer. Questo accessorio farà sì che le ore di accensione siano prestabilite.