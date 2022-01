Se abbiamo del vino avanzato possiamo preparare questa irresistibile ricetta evitando gli sprechi

Siamo nel cuore delle festività invernali e tutti noi abbiamo mangiato e bevuto in abbondanza. Tra pranzi e cenoni probabilmente ci ritroviamo ora con avanzi di cibo e bevande. Molto spesso quando si hanno ospiti si tende a preparare più cibo del dovuto e si aprono bottiglie che poi non si finiscono.

Gettare via il cibo avanzato sarebbe un grave problema, per evitarlo dobbiamo seguire alcune ricette anti-spreco.

Se vogliamo riutilizzare il panettone avanzato, poi, ci sono numerose ricette, ma come fare con il vino aperto e non finito? Farlo invecchiare per trasformarlo in aceto non è l’unica soluzione, se sappiamo cosa fare.

Oggi, perciò, vedremo una ricetta della tradizione perfetta da preparare con ciò che è rimasto delle bottiglie. Se abbiamo del vino avanzato, infatti, possiamo preparare questa irresistibile ricetta evitando gli sprechi.

Spezie e frutta per la più calda delle bevande

In numerose regioni d’Europa esiste una ricetta invernale a base di vino che delizia e riscalda nei giorno più freddi dell’anno. Stiamo parlando del vin brulè, noto anche con il nome di vin chaud e mulled wine.

Questa ricetta è tipica di vari luoghi dell’Europa Centrale ed è molto comune nel periodo natalizio. Possiamo eseguila con il vino rosso che abbiamo avanzato dalle feste e che magari non è più freschissimo. Non ci resta che impiegarlo per preparare il vino speziato e riavrà una nuova vita.

Per preparare il vin brulè avremo bisogno del vino a temperatura ambiente, arancia, limone e spezie varie tra cui cannella, chiodi di garofano e noce moscata.

Per preparare il vino speziato dobbiamo versare in un pentolino due cucchiai di zucchero assieme al vino. Ora possiamo aggiungere le scorze di limone e di arancia, la cannella e la noce moscata.

Possiamo mettere anche dei chiodi di garofano, anice stellato e cardamomo oppure zenzero e bacche di ginepro. Mescoliamo con una posata in legno e accendiamo il fuoco. Una volta che il vino arriva all’ebollizione lasciamo bollire per almeno cinque minuti.

Ora il vino avrà estratto tutti i sapori delle spezie e della frutta e possiamo versare nelle tazze.

Possiamo sorseggiare il vin brulè come aperitivo o dopo i pasti, magari accompagnato da un dolce delizioso. Questa bevanda invernale ha il potere di riscaldare corpo e anima.

