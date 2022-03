Per molti italiani la fine dell’inverno è un periodo difficile in cui fare la spesa. La verdura e la frutta della bella stagione ancora non sono disponibili, mentre quelle invernali ci hanno un po’ stufato. Ma in realtà è proprio in questo periodo che cominciano a vedersi sui banconi dei mercati e sugli scaffali dei supermercati alcune verdure che faremmo bene a mettere in tavola.

Si tratta di verdure magari meno conosciute, ma che oltre a donare varietà alla nostra dieta, possono essere delle preziosissime alleate per il nostro benessere. Soprattutto da adesso fino a Pasqua e nel periodo primaverile, in cui il corpo deve abituarsi a temperature e routine nuove, è importante sfruttare al massimo tutti gli alleati che ci offre la dieta mediterranea. Oggi parleremo quindi di una verdura che molti ancora non conoscono, ma che è un vero concentrato di sostanze benefiche.

Acquistiamo le puntarelle al mercato e supermercato

Di quale verdura stiamo parlando? Si tratta delle puntarelle, anche chiamate cicoria asparago. È una verdura che molti non conoscono, soprattutto i più giovani, ma che dovremmo certamente aggiungere alla nostra dieta. Le puntarelle sono i germogli teneri di alcuni tipi di cicorie. Hanno un sapore delicato e leggermente amarostico e possono essere preparate in moltissimi modi. Ma oltre ad essere buone, avrebbero anche numerose proprietà benefiche per la nostra salute. Vediamo quali.

Da adesso fino a Pasqua non lasciamoci sfuggire queste verdure di stagione ricche di calcio e amiche dell’intestino che combattono il colesterolo

Le puntarelle sono verdure ricche di fibre e povere di calorie. Ideali quindi come alleate per chi vuole mettersi a dieta e mantenere una buona regolarità intestinale. Inoltre, le puntarelle aiuterebbero a regolare i livelli di zucchero e di colesterolo nel sangue. Ma non è finita qui: si tratta anche di verdure molto ricche di calcio, e quindi amiche delle ossa, di vitamina C e di vitamina A. Le puntarelle sarebbero grandi alleate delle cellule e della retina. Niente male per una modesta verdura invernale. Ma come possiamo prepararle al meglio?

Mangiamole in insalata, passate in padella o al forno

Le puntarelle sono verdure molto versatili. Possiamo consumarle crude in insalata, ma anche sbollentarle velocemente in acqua per poi passarle in padella con olio, aglio, sale, e qualche goccia di aceto. Se vogliamo un piatto più elaborato, cimentiamoci con le puntarelle gratinate al forno, con l’aggiunta di pan grattato, sale e olio, da servire con una spruzzatina di limone. Serviremo una prelibatezza di stagione amica del nostro organismo. Quindi, da adesso fino a Pasqua non esitiamo a portarle in tavola.

Non dimentichiamo anche quest’altra verdura di stagione, che stimola la produzione di collagene ed è ricchissima di fosforo.