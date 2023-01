Curve mozzafiato nonostante i fianchi larghi? Desiderio esaudito con queste 5 soluzioni

Le bellezze mediterranee un tempo erano considerate le donne con la vita stretta e i fianchi larghi. Questi ultimi spesso vengono considerati come un difetto da mimetizzare a tutti i costi. Vediamo perché questo è un errore

Non dobbiamo ricorrere per forza ai leggings per nascondere i fianchi larghi. I fianchi possono essere valorizzati grazie a numerosi trucchetti che le star ci insegnano. Nicki Minaj tra gli altri è ricorsa al tubino con le fantasie geometriche alla Mondrian per valorizzare i fianchi. Shakira ama le cinture elasticizzate che evidenziano la differenza tra vita stretta e fianchi larghi ma si tiene alla larga dalle fibbie luccicanti. Jennifer Lopez indossa gonne a matita ma con top arricchiti da volant. Se scegliamo un abito monocromo, invece, optiamo per la lunghezza midi sotto al ginocchio, la figura sembrerà più armonica.

Sulle gonne è necessario fare delle precisazioni. I fianchi larghi possono essere gestiti grazie alle gonne a vita alta, lunghe, lisce o plissettate. Questa tipologia da un effetto ottico particolare, rende la vita più stretta e cade bene sui fianchi mettendo in evidenza le forme. In maniera fluida, senza aderire, l’outfit slancerà la figura rimediando ai piccoli difetti che non ci piacciono.

Un gioco di colori

È possibile avere curve mozzafiato nonostante i fianchi larghi grazie ai pantaloni morbidi. Solitamente, i pantaloni morbidi non sono skinny, ma hanno la larghezza giusta. I pantaloni troppo stretti andrebbero evitati quando si hanno fianchi importanti. Sono quindi quelli a palazzo che dovremmo avere nel guardaroba. Tessuti leggeri, con un progressivo allargamento nella gamba e colori diversi dal nero, come il rosso o il verde che possono essere facilmente abbinati.

Questo non significa eliminare i colori scuri. Scuro non è sinonimo di nero. Gonne e pantaloni possono essere grigi, blu, verdi, bordeaux e marroni. Minimizzano la linea della gamba e aiutano a evidenziare le curve tenendo a bada i fianchi. Con qualunque colore otterremo dei risultati giocando sulle sfumature scure. Anche quando utilizziamo le gonne a ruota, ampie e svasate, con fantasie floreali.

Curve mozzafiato nonostante i fianchi larghi, pensiamo a come essere sensuali

I fianchi larghi sono molto femminili, non andrebbero penalizzati ma valorizzati. Gli stilisti ci spiegano come. Molte attrici, per esempio Jennifer Lopez, ne fanno un punto di forza. Spesso sono i pantaloni cropped a essere indossati per compiere questa missione. Di che si tratta? Letteralmente, cropped significa accorciato o tagliato. Non devono essere confusi con i pantaloni culotte che hanno la gamba più larga e più leggera. Sono facili da abbinare soprattutto se abbiamo fianchi importanti ma anche l’altezza. Anfibi, tacco, sneakers non fanno differenza. Il risultato non cambierà e la nostra figura sarà armonica ed elegante.

Se vogliamo comunque evitare che i nostri fianchi attirino l’attenzione, utilizziamo le scollature come rimedio di alta classe. Lo scollo a V slancia la figura e distoglie gli sguardi dai fianchi. Si tratta di un piccolo innocente trucchetto che molti conoscono. Ma vale la pena ricordarlo.

Anche se può sembrare un azzardo, se le curve sono messe in mostra, lo scollo ridarà l’equilibrio giusto all’outfit. Timidezza ed eleganza non sempre vanno d’accordo.