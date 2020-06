Crollo del prezzo del Parmigiano Reggiano. Uno dei simboli della gastronomia italiana è in enorme difficoltà: il crollo del prezzo del Parmigiano Reggiano ha fatto correre ai ripari il Consorzio di tutela. Il consiglio di amministrazione ha dato vita ad una strategia per aiutare i propri consorziati, in enorme difficoltà. Il piano messo a punto prevede azioni di marketing per ridare una nuova immagine agli occhi dei consumatori, il ritiro di 320mila forme già prodotte e il contenimento della produzione di nuove forme di formaggio. Entro fine mese l’assemblea degli azionisti si esprimerà sul piano messo a punto dal Cda.

Quanto costa il parmigiano reggiano

Negli ultimi mesi il Parmigiano Reggiano ha subito un calo di prezzo del 40% rispetto al 2019. Lo scorso anno mediamente costava 10,75 euro al chilo, oggi il prelibato formaggio a pasta dura dalla forma sferica viene quotato a 7,20 euro al chilo.

Perché il calo di prezzo

Purtroppo la chiusura dei confini e la difficoltà dell’export ha segnato un duro colpo alla vendita del Parmigiano Reggiano. A questo si va ad aggiungere la chiusura del canale Horeca. A subire il crollo del prezzo maggiore il Parmigiano Reggiano stagionato a dodici mesi acquistato dai grossisti. Quest’ultimi non sono stati lungimiranti: ora si ritrovano ad avere in giacenza un prodotto pagato di più ma con un mercato ad un prezzo inferiore.

Che fine faranno le forme da acquistare

Come detto l’intento del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano è di acquistare 320mila forme prodotte nell’ultimo quadrimestre 2019 e nel primo del 2020. Il Parmigiano Reggiano verrà conservato in magazzino, fatto stagionare di più e quando il mercato ritornerà a prezzi accettabili, le forme verranno rimesse in piazza.

Servirà a far rialzare il prezzo?

Il crollo del prezzo del Parmigiano Reggiano è sotto gli occhi di tutti, una strategia già conosciuta. C’è il precedente a cavallo tra gli anni 2014 e 2015. In quell’occasione la missione riuscì: il prezzo della quotazione salì. Oltre a questa iniziativa, il Consorzio per il futuro imporrà anche dei nuovi tetti alla produzione di formaggio.