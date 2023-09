Dopo il tracollo di Esprinet che aveva perso oltre il 20% in una sola dopo i dati relativi al primo semestre, crolla Unieuro che downgrade di Banca Akros legato alla debolezza del mercato dell’elettronica dopo i deboli risultati semestrali di Esprinet. Eppure, secondo le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica, il futuro potrebbe essere propizio per fare soldi con queste azioni. Di diverso avviso, invece, sono gli analisti.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti che coprono il titolo Unieuro non sono molto ottimisti sul suo futuro. Come si vede dalla figura seguente, infatti, il rating medio è Vendi. Per quel che riguarda il prezzo obiettivo a un anno, invece, i margini di apprezzamento sono molto contenuti. In media, infatti, la sottovalutazione delle quotazioni d Unieuro è inferiore al 10%.

Il dividendo di Unieuro

Un aspetto interessante di Unieuro è il rendimento del dividendo distribuito. Come si vede dalla figura seguente, infatti, è sempre stato molto elevato. Tuttavia, va osservato che negli ultimi anni il dividendo si è ridotto a un terzo rispetto a quello degli anni precedenti. Se il rendimento è rimasto costante è solo dovuto al fortissimo calo delle quotazioni.

Il problema, però, potrebbe essere legato alla sua sostenibilità. Il pay out, infatti, è elevatissimo visto che è superiore al 95%. Ciò vuol dire che tutti gli utili sono distribuiti agli azionisti.

Crolla Unieuro, ma il futuro potrebbe essere propizio per fare soldi con queste azioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 13 settembre a quota 9,345 € in ribasso del 9,01% rispetto alla seduta precedente.

Un ribasso così importante non si vedeva da maggio di quest’anno. Tuttavia, anche di fronte a un crollo così importante, ci possono essere degli aspetti positivi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate proprio sul supporto chiave in area 9,19 €. La sua tenuta potrebbe favorire una ripartenza al rialzo come già fatto in passato. In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

