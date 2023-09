Le formiche di fuoco sono arrivate in Italia, ecco quanto sono dannose e quanto potrebbero costare al Governo

Molti potrebbero affermare: “che sarà mai una formica, quali danni potrebbe mai arrecare?”. Ebbene non è un film horror ma queste formiche di 2 millimetri sono davvero un pericolo per l’ecosistema ma anche per le colture e le reti elettriche.

Altri Stati fra cui gli Stati Uniti e l’Australia hanno dovuto destinare ingenti fondi per cercare di eliminarle. Scopriamo di più a riguardo.

Le formiche di fuoco sono arrivate in Italia, ecco perché sono così temibili

Nel mese di luglio si era registrata la presenza di colonie di formiche di fuoco in Francia, mentre qualche giorno fa sono stati rinvenuti ben 88 nidi in provincia di Siracusa. Questa specie appartiene alla categoria delle specie aliene ossia animali ed insetti che non appartengono al nostro habitat. La Solenopsis invicta – questo il nome scientifico dell’insetto- è originaria del Brasile ma negli ultimi anni con il trasporto aereo e navale di container si è diffusa in Messico, USA, Cina, Australia e Nuova Zelanda.

È una specie molto invasiva, in poco tempo è in grado di creare supercolonie e in alcuni Paesi ci sono degli esemplari già naturalizzati che quindi non derivano dal ceppo originario importato. Le regine sono dotate di ali e quindi possono viaggiare e diffondersi a chilometri di distanza. Sono così temute perché provocano ingenti danni e non sono innocue neppure per l’uomo. Sono denominate con l’appellativo “di fuoco” perché una puntura può causare dolore e intenso bruciore sottocutaneo. In soggetti predisposti può addirittura portare ad uno shock anafilattico. Questa piccola ma terribile formica inoltre è stata in grado di eliminare diverse specie autoctone con un conseguente minaccia per la biodiversità.

I danni materiali alle colture e alle reti elettriche e di comunicazione

La formazione di un formicaio può mettere a rischio intere piantagioni danneggiando le radici. Inoltre rosicchiano cavi elettrici, tubi di impianti irrigui con possibilità di causare anche blackout. Addirittura avrebbero dimostrato anche una particolare “predisposizione alla tecnologia “, infestando di frequente computer o televisori. I danni di queste temibili formiche sono davvero ingenti: negli Stati Uniti ammontano a 6 miliardi di dollari ossia 5.636.280.000 di € all’anno.

Le strabilianti somme che i Governi spendono per la lotta contro questi insetti

Fino ad ora possiamo affermare che solo la Nuova Zelanda è riuscita a eradicare questa specie aliena. In Australia nonostante i severi controlli doganali in aeroporti e porti su piante e legnami, la formica di fuoco preoccupa non poco. Sono stati stanziati ben 411 milioni di dollari per un piano di eradicazione che prevede il posizionamento di esche sia da terra che tramite lanci aerei. Dato che nel nostro Paese è arrivata da poco, questa specie può essere sconfitta con buone probabilità. La Regione Sicilia ha già avviato un piano d’azione ma l’importante è la segnalazione immediata di nuovi formicai. Se si notano delle strane formiche rossicce, occorre fotografarle e mandare una foto a https://www.inaturalist.org/ oppure al sito di monitoraggio europeo.

Le formiche di fuoco sono arrivate in Italia e le aree più a rischio sono quelle costiere con porti ma anche le aree aeroportuali.

