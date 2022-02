I periodi di lockdown che ci siamo finalmente lasciati alle spalle hanno risvegliato in molti la passione per le piante.

Piante verdi e fiori sono diventati elementi altamente decorativi all’interno delle nostre abitazioni. Occuparsi delle piante è sicuramente meno impegnativo rispetto a cani e gatti e questo le ha rese delle vere protagoniste.

Tra le piante preferite da tenere nelle case troviamo diverse varietà di Ficus ma anche i Pothos, i tronchetti della felicità e molte altre.

Una tra le più belle anche se meno diffusa è la Schefflera, una pianta verde che andava di moda negli anni ’70. Quindi, al posto di Ficus e Pothos possiamo scegliere questa pianta d’appartamento molto bella.

Molto robusta è in grado di decorare qualsiasi stanza senza chiedere quasi nulla in cambio se non regolarità nell’irrigazione.

Al posto di Ficus e Pothos scegliamo questa pianta d’appartamento molto resistente che non ha bisogno di tanta luce

Prima di acquistarne una teniamo conto che una pianta più vecchia costerà decisamente di più rispetto ad una giovane.

La sistemazione ideale per la Schefflera è vicino ad una finestra ma lontana dai raggi diretti del sole che potrebbero bruciarne le foglie.

Una stanza luminosa sarebbe l’ideale ma se la nostra abitazione è esposta a Nord non ci farà disperare e si adatterà bene anche all’ombra.

Per quanto riguarda la temperatura ideale dovrà essere compresa tra i 14 e i 19 gradi, meglio non scendere al di sotto dei 13 gradi. Nel periodo estivo potrà rimanere in casa mentre in inverno meglio tenerla lontana dai termosifoni.

Irrigazione

Si tratta di una pianta che dovrà essere irrigata con una certa frequenza sia in estate che in inverno. Richiede un paio di annaffiature alla settimana in estate e una in inverno. Anche le vaporizzazioni non dovrebbero mai mancare, specialmente in inverno con il riscaldamento acceso.

Per quanto riguarda la concimazione sarà bene procedere nel periodo che va da giugno fino ad agosto. Si potrà aggiungere del concime liquido all’acqua che viene utilizzata per l’irrigazione.

Quando si irriga, tuttavia, accertarsi che non rimangano ristagni idrici all’interno del sottovaso. Infatti come tutte le piante anche la Schefflera tende a sviluppare marciumi radicali in condizioni di umidità eccessiva.

Attenzione

Si tratta di una pianta particolarmente velenosa che dovrebbe essere tenuta lontana dai bambini e anche dagli animali domestici. Se dovessero mangiarne le foglie sarà necessario recarsi immediatamente in ospedale o dal veterinario.