Le piante sono considerate dei complementi d’arredo molto preziosi. Creano armonia, decorano e arricchiscono ogni angolo della casa ma la loro funzione non si limita solo al lato estetico. Infatti, prendersi cura di loro aiuta a rilassare la mente e allontanare lo stress. Trasformando l’anidride carbonica in aria pulita, poi, favoriscono anche il benessere fisico.

Creare degli spazi verdi all’interno della propria abitazione, vuol dire modificare completamente il volto della casa e conferire personalità ad ogni stanza. Purtroppo non tutti hanno il tempo e le competenze giuste per prendersi cura delle piante.

Avere piccoli arbusti sani e rigogliosi, è il desiderio di molti, anche di chi non possiede assolutamente il pollice verde. Che sia coltivata in casa o in giardino, le piante, necessitano di cure e attenzioni ma alcune di loro si adattano facilmente ad ogni tipo di ambiente e situazione.

Infatti, crescono in fretta e con poche cure queste 2 piante scenografiche perfette per decorare ogni angolo della casa.

Cominciamo a parlare di una pianta grassa che notoriamente richiede un impegno molto esiguo. La Crassula ovata, meglio conosciuta come “albero di Giada”, è una pianta originaria dell’Africa meridionale. È molto richiesta non solo per la sua abbondante fioritura decorativa, ma anche perché ha la capacità di crescere molto rapidamente. La Crassula ovata si presenta proprio come un albero in miniatura dotato di foglie carnose dal colore verde brillante.

Una pianta che non ha bisogno di particolari cure e che ama l’esposizione al sole. Se coltivata in casa meglio posizionarla in un luogo luminoso. Non necessita di innaffiature regolari ma per crescere sana e rigogliosa, ha bisogno di un terreno morbido e ben drenato.

Il secondo vegetale

La seconda pianta che vogliamo proporre ai nostri Lettori è la felce. Ci sono tante varietà diffuse in tutto il Mondo. La felce non produce né semi né fiori ma colpisce per il suo fogliame molto abbondante e decorativo. Viene definita una pianta antinquinamento perché purifica l’aria.

La felce non cresce in altezza ma si sviluppa rapidamente ai lati. Predilige le zone di ombra e abbondanti innaffiature. Ricordiamo di vaporizzare anche la chioma per mantenere un buon livello di umidità.

La felce è una pianta molto resistente che teme poco gli attacchi di afidi e parassiti ma necessita di un terreno ben drenato e ricco di sostanze organiche.