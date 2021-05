Si continua a parlarne poco e a dare per scontato che la sindrome premestruale faccia parte della vita di ogni donna. In effetti purtroppo è così. Questo disturbo agisce in modo profondo sulla salute fisica e psicologica delle donne.

La sindrome mestruale (PMS) crea disturbi innumerevoli, secondo alcune ricerche scientifiche sono addirittura 150 i sintomi causati da questa sindrome. Purtroppo, i problemi legati al ciclo femminile vengono ancora oggi sottovalutati e banalizzati ma creano veri disagi. Ci sono Paesi in cui già esistono dei giorni di congedo pagati per permettere alle donne affette da questi disturbi di potersi curare e riposare.

Quali sono i disturbi principali e cosa fare per curarla

I dolori causati dalla sindrome mestruale (PMS) sono molteplici e soggettivi, variano da donna a donna. La causa principale è lo squilibrio ormonale causato da estrogeni e progesterone che provocano un crollo di serotonina. Quest’ultima è considerata come la sostanza della felicità e quella che provoca sensazioni di benessere nell’organismo. Questo neurotrasmettitore ha delle funzioni regolatrici dell’umore e sulle prostaglandine, che regolano la percezione del dolore nelle infiammazioni.

Mal di testa come emicranie o cefalee, gambe gonfie, infiammazione della zona pelvica, dolori articolari e muscolari. Questi sono alcuni fra i sintomi più ricorrenti causati dallo squilibrio ormonale.

È importante quindi armarsi di buone attenzioni e rimedi per il corpo in questo periodo prevenendo la PMS. Non importa riempirsi di medicine e farmaci, ma ascoltare il proprio bioritmo. Annotare i giorni del mese in cui siamo nella fase premestruale e prepararsi a questo cambio farà di noi donne coscienti.

Crea disagi a molte donne ma ecco 3 rimedi poco conosciuti per curarla e cosa è importante conoscere sulla sindrome premestruale

Una corretta dieta alimentare a base di verdure leggere e con supporto di magnesio e calcio aiuterà l’organismo a sostenere meglio il crollo della serotonina. Un esercizio fisico dolce e non intenso aiuterà il corpo a rilassarsi e ad evitare crampi muscolari.

Anche lo yoga e la meditazione aiuteranno a combattere lo stress e gli sbalzi d’umore. I massaggi e gli automassaggi sono favoriti per dare sollievo in caso di dolori articolari e muscolari.

Si sa che crea disagi a molte donne ma ecco 3 rimedi poco conosciuti per curarla e cosa è importante conoscere sulla sindrome premestruale. Una pianta consigliata in questo periodo è l’agnocasto, che si trova in farmacia o erboristeria in forma di compresse. Tisane a base di tarassaco, finocchio e centella asiatica aiutano a sgonfiare il ventre e a calmare i sintomi della sindrome premestruale.