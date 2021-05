I meteorologi sono stati chiari. Dopo un maggio piovoso, arriverà un’estate calda e siccitosa. Se si ripeterà la situazione del 2017, sarà decretato il divieto di irrigazione e quindi di bagnare il giardino. Meglio, allora, partire fin da ora predisponendo un giardino che resista alla siccità!

Il “sedum”

Il sedum è una pianta della famiglia delle succulente. Ed è veramente scenografica. Ha fiori rosa ad ombrello nella sua varietà “spectabile carmen”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Fiorisce da fine luglio ad ottobre ma è una pianta perenne che resiste anche alle gelate. Non teme l’arsura e ciò la rende adatta a resistere al sole torrido.

La “bouganville”

Questa splendida pianta dai colori decisi è decisamente in grado di superare gloriosamente lunghi periodi di siccità. Fiori fucsia o viola, davvero copiosi, riempiono velocemente lo spazio del giardino dedicato.

Adorano il sole e temono i ristagni idrici che possono causarne il marciume radicale.

La “portulaca”

Questa specie floreale regala fiori con corolle doppie e triple coloratissime. Grazie alle foglie carnose riesce a resistere a climi molto caldi senza essere innaffiata.

Teme il vento e il gelo. Quindi ai primi freddi meglio coprirla con un telo in TNT.

La “valeriana rossa”

In vista di un’estate caldissima prepariamo il giardino con varietà di piante e fiori non solo belli e rigogliosi ma anche resistenti alla siccità. La valeriana rossa è una varietà fra le più resilienti in natura.

Il periodo di fioritura è molto lungo e va da aprile a novembre. Cresce da Sud a Nord, anche in montagna, in forma spontanea. È ideale anche per giardini rocciosi.

Ha fiori copiosi violacei che formano dei coni colorati molto ornamentali.

“Echium candicans” o “orgoglio di Madeira”

Questo cespuglio fiorito è davvero spettacolare con spighe gonfie e ben erette di colore lilla che riempiono di colore qualsiasi aiuola o angolo soleggiato.

Anche l’apparato fogliare è molto elegante, dal colore grigio argento, e può raggiungere fino ai due metri di altezza. Fiorisce ancora per un mese abbondante fino a metà luglio. Unica avvertenza: teme il gelo e in inverno va coperta.

In vista di un’estate caldissima prepariamo il giardino con varietà di piante e fiori, non solo belli e rigogliosi, ma anche resistenti alla siccità con i consigli degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Cliccando qui sarà possibile scoprire alcuni consigli per non lasciar morire di sete le nostre piante mentre saremo in vacanza.