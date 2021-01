Il sogno di molti è vedere cosa si prova a vivere in un igloo. Purtroppo in Italia costruire una casa speciale con mattoni di ghiaccio non è sempre possibile per ovvi motivi climatici. Ma quando l’Italia viene avvolta dal grande freddo, non è detto che il sogno non possa realizzarsi. Logicamente costruire un igloo diventa cosa possibile solo in località turistiche invernali di montagna.

Invece l’impresa di vivere in un igloo diventa più ardua in altre parti della nostra bella Italia. Ma intanto, perché non sognare ad occhi aperti e, anche solo per curiosità e in via teorica, conoscere come fare un igloo? Con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo cosa serve e come fare per realizzare questo sogno.

Costruzione canadese

Prima di addentrarci nel discorso di come realizzare un igloo, capiamo l’origine di questa particolare costruzione naturale. Ebbene questa costruzione con blocchi di ghiaccio ha fatto la sua apparizione negli anni ’70 in Canada.

Come fare un igloo

Il momento ideale per fare un igloo è quando c’è tanta disponibilità di neve. Il primo passo è fare i mattoni pressando la neve e poi segare in blocchi rispetto alle necessità di costruzione. Di solito, l’igloo ha una forma sferica e per ottenere questo effetto c’è bisogno di una corda. La curvatura ottimale, infatti, si ottiene fissando al centro della base la corda in modo da utilizzarla come misura del raggio. Prestare attenzione a come si montano i mattoni. Infatti bisogna seguire un orientamento a spirale oppure a cerchi via via stretti e inclinati verso l’interno.

Fa freddo in mezzo al ghiaccio?

Una volta terminata la cupola, si scava un foro nella parete per l’entrata. Ma farà tanto freddo all’interno dell’igloo? Uno dei nostri Esperti ha avuto modo di vivere questa entusiasmante esperienza e ha assicurato che per riscaldare l’ambiente ci vuole solo un braciere. Infatti nonostante i blocchi di ghiaccio, la temperatura ambientale riesce a raggiungere i 18 gradi grazie alla capacità termica del ghiaccio e della fredda temperatura esterna. Però diciamoci la verità: costruire una casa speciale con mattoni di ghiaccio e magari viverci, anche solo per un breve periodo, ha sempre il suo fascino.