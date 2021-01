La pandemia del coronavirus ha costretto molti a chiudere le proprie attività. Ma in questa crisi economica senza precedenti c’è stato chi ha fatto affari con salute e fitness nonostante il lockdown.

Gli italiani hanno trascorso gran parte del 2020 tra le mura domestiche cercando di non perdere le proprie abitudini. Perciò i cittadini dovendo fare a meno di centri benessere e palestre hanno rivolto l’attenzione alle applicazioni da scaricare sullo smartphone.

La ricerca

SensorTower ha fatto i conti in tasca alle società proprietarie di applicazioni di salute e fitness. A quanto risulta gli incassi nel 2020 hanno raggiunto i 22 milioni di dollari. Gli italiani hanno aumentato la spesa per il 64% rispetto all’anno precedente. La pandemia tra le tante negatività ha prodotto un effetto collaterale positivo.

Gli italiani hanno fatto 57,8 milioni di download con un incremento del 50% rispetto al 2019. C’è da dire, comunque, che scaricare un’applicazione non dà certezza di averla realmente usata. Perciò non è detto che gli italiani abbiano realmente corso, saltato e tonificato.

L’app più scaricata

Vediamo quali applicazioni hanno avuto maggiore appeal nel settore salute e fitness. La palma dell’applicazione più scaricata tocca a Immuni con 7,4 milioni di download. Va precisato che questa applicazione ha ottenuto tanti download perché utile a tracciare i contatti con eventuali positivi al coronavirus.

Ma in questo articolo, interessa scoprire quali applicazioni sportive e di salute hanno ottenuto più download. Il contacalorie e il diario alimentare Yazio seguono immediatamente l’app Immuni.

Quale app ha generato più soldi

L’applicazione Sweat ha fatturato 1,5 milioni di dollari in Italia. Il mercato è in forte crescita ed effettivamente il lockdown ha dato un impulso considerevole all’intero settore delle app di salute e fitness a differenza, invece, di quanto avvenuto sul territorio italiano con le attività di vicinato. I consumatori non hanno voluto rinunciare a tenersi in buona forma sia fisicamente che mentalmente. Per questo motivo c’è chi ha fatto affari con salute e fitness nonostante il lockdown.